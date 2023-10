Familiares pedem doação de sangue O- para senhor hospitalizado; Hemominas em Sete Lagoas é o local de recebimento

A família de João Gomes da Silva está passando por um momento delicado e está fazendo um apelo emocionado à comunidade. João encontra-se atualmente internado no Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Curvelo, enfrentando uma séria condição de saúde que inclui anemia e um tumor no estômago.

Imagem fornecida por familiares

A família está solicitando doações de sangue do tipo O- para ajudar no tratamento médico de João. As doações podem ser feitas no Hemocentro de Sete Lagoas, localizado na Av. Dr. Renato Azeredo 3170.

João Gomes da Silva é um morador da comunidade de Teixeira, no município de Augusto de Lima, em Minas Gerais. Sua família está buscando o apoio generoso da comunidade e de todas as pessoas que possam contribuir com doações de sangue para ajudar no tratamento médico de João e proporcionar a ele uma chance de recuperação.

Se você pode doar sangue do tipo O- ou conhece alguém que pode, considere fazer essa doação no Hemocentro de Sete Lagoas, de segunda a sexta 8h às 12h.

Telefone para contato (38) 99729-3212 (31) 3027-2700

Sua contribuição pode fazer toda a diferença na vida de João Gomes da Silva e de sua família neste momento desafiador.

Da Redação com Maria Eduarda Alves