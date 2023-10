Dia D de multivacinação será no próximo dia 21 de outubro nas 19 salas de vacinação de Sete Lagoas

Para a atualização das vacinas de rotina (multivacinação), o público-alvo inclui os menores de 15 anos.

Vai de 21 de outubro a 1º de novembro a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade em Sete Lagoas. Nesse período, as 19 salas de vacinação do Município (exceto o ESF Alvorada) fazem uma verdadeira força-tarefa para imunizar todos os jovens da cidade contra várias doenças.

"A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, programou o Dia D no primeiro dia da campanha, sábado, 21 de outubro, de 08h às 16h30. A campanha faz parte do Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente", comenta Guilherme Menezes, referência técnica em imunização da Secretaria Municipal de Saúde. É obrigatória a presença de um adulto responsável. Os documentos necessários são cartão de vacinação, cartão SUS e CPF da criança ou adolescente.

Das vacinas incluídas na campanha, apenas a contra a varicela não está disponível no momento. As vacinas disponíveis são Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), DTP (tríplice bacteriana), Meningite Acwy e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Salas de vacina no município de Sete Lagoas:

CS VÁRZEA: Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267, Várzea - 3774-6464

CS SÃO JOÃO: Rua Wenceslau Braz, 470, São João - 3776-5454

CS SANTA LUZIA: Rua Jovelino Lanza, 1.200, Jardim Arizona - 3771-5979

CS MONTREAL: R. Avencas, 521, Montreal - 3773-4108

CS SANTO ANTÔNIO: R. Dr. João Batista, 1.327, Sto Antônio - 3773-9147

UBS BELO VALE: Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale - 3772-3489

ESF CATARINA: Rua Santos Reis, 238, Catarina - 3774-7544

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

ESF MORRO DO CLARO / CS PROGRESSO: Rua Rio Pará, 716, Progresso - 3776-7631

UBS N. SRA. DAS GRAÇAS: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS CIDADE DE DEUS: Rua Prefeito Euro Andrade, 41, Cidade De Deus - 3773-5132

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3775-3610

ESF ITAPUÃ II: Rua Beija Flor, 544, Itapuã II - 3776-9991

ESF ESPERANÇA: Rua Eduardo Henrique Abreu, 403, Esperança - 3776-4151

ESF FAZENDA VELHA: Rua Jose Fonseca Pires, 401, Fazenda Velha - 3773-8214

ESF BARREIRO: Rua Minas Gerais, 46, Barreiro - 3773-2441

ESF ELDORADO: Rua Afonso Viana de Paula S/N, Eldorado - 3773-1395

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

ESF IPORANGA: Rua João Alves França, 502, Iporanga - 3771-4664

