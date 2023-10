Hospital de BH lança campanha de arrecadação de lenços e turbantes; veja como ajudar

O Hospital Evangélico (HE) de Belo Horizonte lançou a iniciativa 'Compartilhando Lenços, Espalhando Autoestima', com o objetivo de envolver a comunidade na doação de lenços e turbantes destinados aos pacientes da unidade de Oncologia em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os acessórios podem ser entregues no Centro Corporativo Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (AEBMG), na Rua Sacramento, 669, no bairro Serra, em Belo Horizonte, e no Centro de Oncologia do HE, à Av. Edmeia Matos Lazzarotti, 1655, no bairro Jardim Brasília, Betim.

Adicionalmente, a campanha visa angariar R$ 6 mil que serão destinados à aquisição dos lenços e turbantes. Contribuições financeiras podem ser feitas através deste link. Atualmente, a unidade atende 1.200 mulheres inscritas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cássia Ariana de Lima, gerente do Centro de Oncologia do Hospital Evangélico, ressalta que 70% das pacientes em tratamento contra o câncer na unidade expressam uma preferência por lenços e turbantes, acessórios que desempenham um papel significativo na restauração da autoestima e no fortalecimento da autoconfiança das mulheres diante da doença. “Historicamente, o lenço ganhou uma simbologia de força e esperança para elas, que passam a ver a quimioterapia como um processo que tem começo, meio e fim; e a manter a mente forte em relação aos resultados do tratamento”, explica.

Segundo a gerente da Unidade do HE em Betim, Daiane Ferreira, a mobilização da comunidade é fundamental para ampliar o alcance da campanha do Outubro Rosa, no sentido de encorajar mais mulheres a procurarem o serviço médico para os exames ginecológicos anuais.

Locais de coleta de lenços e turbantes para campanha:

Centro Corporativo Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (AEBMG)

Rua Sacramento, 669, no bairro Serra, em Belo Horizonte

Centro de Oncologia do Hospital Evangélico

Av. Edmeia Matos Lazzarotti, 1655, no bairro Jardim Brasília, Betim

'Lenço que se compartilha, auto estima que se espalha'

