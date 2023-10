Prefeitura de Sete Lagoas promove Dia D de Cuidados com a Saúde da Mulher neste sábado, 21

60 unidades básicas de saúde estarão abertas oferecendo diversos serviços às mulheres

Dando continuidade à programação do Outubro Rosa, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - promove neste sábado, 21 de outubro, o Dia D, uma ação de prevenção à saúde da mulher em 60 unidades básicas de saúde do Município. A ação vai de 8h às 17h. Nesse dia, as unidades irão ofertar exames, consultas e outros serviços para marcar o mês voltado à saúde da mulher e incentivar a prevenção ao câncer de mama e colo de útero.

As 60 unidades básicas de saúde ofertarão, ainda, consultas médicas, coletas de citologia, consultas de saúde da mulher, solicitações de mamografia (somente para mulheres na faixa etária de 50 anos a 69 anos) e para as mulheres com histórico familiar de câncer de mama (acima de 35 anos), entre outros serviços.

"Convidamos todas as mulheres a participarem das atividades propostas no dia 21. Algumas unidades não funcionarão devido às reformas, entre elas: ESF Alvorada, ESF Santo Antônio, CS Manoa, CS Santo Antônio. Já a ESF Progresso funcionará até às 13h", reforça o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes. A prevenção é a melhor proteção!

