1ª Feira Rosa oferece serviços de saúde e beleza da mulher na Praça da Feirinha nesta sexta, 20

Evento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde faz alusão à campanha do Outubro Rosa

Outubro é o mês dedicado à conscientização do câncer de mama. A data faz um alerta para o cuidado necessário da saúde da mulher, incluindo outros tipos de neoplasias que atingem essa população, como o de colo de útero. Entre formas de combate à doença, a prevenção e o diagnóstico são importantes métodos para a redução da mortalidade e o avanço da enfermidade.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Pensando nisso, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - promove na próxima sexta-feira, 20 de outubro, a partir das 18h, a 1ª Feira Rosa, uma ação de saúde como parte da campanha Outubro Rosa. O evento será realizado na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha), ao lado do ginásio coberto Dr. Márcio Paulino. "Preparamos uma programação especial que contará com palestras educativas, práticas integrativas, avaliação odontológica, vacinação adulta, testagem rápida, aferição de pressão e glicemia capilar, adoção de cães e música ao vivo", informa o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

É importante destacar que, durante todo o mês, as ações em Saúde da Mulher foram intensificadas nas unidades de saúde do Município com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. "Apesar de se tratar de uma campanha que ocorre no mês de outubro, todas as unidades da Atenção Primária estão prontas ao longo de todos os meses do ano para receber as mulheres nas faixas etárias indicadas para a realização da mamografia, ou seja, entre 50 a 69 anos, e da coleta do exame preventivo do colo uterino, de 25 a 64 anos", explica o coordenador da Atenção Primária do Município, Higino Lopes.

O Centro Estadual de Atenção Especializado (CEAE) irá funcionar em caráter excepcional nos sábados, dias 21 e 28 de outubro, para a realização de mamografias extras, a partir das 08h, na Rua Chácara, 45, bairro Progresso. O fluxo de marcação seguirá o agendamento rotineiro da Atenção Primária. Confira a programação gratuita do evento e participe!

FEIRA ROSA - OUTUBRO ROSA

20 de outubro de 2023, a partir das 18h

Praça da Feirinha

18h - Início da Feira Rosa / Serviços

- Aferição de pressão e glicemia

- Vacinação adulto

- Testagem rápida

- Adoção de cães e gatos (CCZ)

- Maquiagem e limpeza de pele (Mary Kay)

- Orientação odontologia

- Saúde da Mulher

- Maquiagem, escova e prancha (Instituto de Beleza Única)

– Atencimentos do CAPS

19h às 20h30 - 2° Festival Cia da Capoeira de Sete Lagoas

21h – Sorteios de brindes e música ao vivo com a dupla Carine & Juliano

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM