Outubro Rosa: BH Shopping recebe espaço Casa Delas

Até 31 de outubro, o BH Shopping recebe o Casa Delas, espaço temático onde os visitantes podem receber informações gratuitas sobre prevenção do câncer de mama, fazer fotos em um cenário instagramável, consumindo conteúdo em painéis digitais, e compartilhar registros nas redes sociais usando a hashtag #Casadelas2023. A doença só nesse ano já matou quase mil mulheres em Minas Gerais e é a primeira causa de óbito entre elas no estado, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O espaço está aberto ao público no piso Mariana e funciona no mesmo horário do shopping.

Sobre o Casa Delas

Produzido pelo Grupo Oncomed desde 2017, o Casa Delas surgiu com o objetivo de promover, sempre em outubro, um espaço nos shoppings de Belo Horizonte dedicado a trazer o tema principal das campanhas de saúde do mês – o câncer de mama – focando sempre em corpo, mente e alma. Com o sucesso do primeiro ano, a iniciativa ganhou ainda mais força nas edições posteriores: palestras e oficinas com muito conteúdo sobre universo feminino, qualidade de vida, prevenção e tratamento fazem parte da programação, além de lives e eventos em praças da capital.

Serviço:

Casa Delas – Cuidado, Prevenção e Informação! Outubro Rosa 2023

Local: BH Shopping (Rodovia BR 356, nº 3049 – piso Mariana – Belvedere)

Quando: Até 31 de outubro

Segunda-feira a sábado, das 10h às 22h

Domingos e feriados, das 14h às 20h

