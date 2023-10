O Dia Mundial de Combate à Osteoporose é celebrado hoje 20 de outubro

Esta data serve para conscientizar as pessoas sobre os cuidados que se deve ter para prevenir a doença, que já é considerada o segundo maior mal ao nível mundial, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares.

Imagem ilustrativa

A principal causa da osteoporose é a ausência ou déficit de vitamina D nos ossos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas acima dos 65 anos apresentam níveis de vitamina D no organismo abaixo do normal.

Alimentos para controle da osteoporose são aqueles que contêm cálcio, vitamina D, magnésio, fósforo e proteína. Exemplos de alimentos são; Leite e derivados; Verduras verde-escuras (couve, rúcula, agrião, brócolis, espinafre, etc.); Oleaginosas (nozes, castanhas, amêndoas, etc.) entre outros.

Separamos algumas receitas com esses ingredientes, confira;

Hambúrguer de couve-flor, espinafre e brócolis

Imagem ilustrativa

INGREDIENTES

1 couve-flor inteira

50g de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de folhas de espinafre fatiadas

1 xícara (chá) de brócolis bem picado

½ colher (chá) de sal

½ colher (chá) de alho em pó

½ colher (sopa) de cebola desidratada

1 ovo

Separe os buques da couve flor crua, e triture em um processador, ou em um liquidificador.

Leve a couve-flor processada, ao forno de microondas por 5 minutos.

Retire do microondas e coloque a couve-flor cozida sobre um pano limpo.

Enrole o pano em volta da couve-flor, e esprema bem.

Transfira a couve-flor espremida para uma travessa.

Junte na travessa com a couve-flor, o queijo parmesão, o brócolis, o espinafre, a cebola, o sal, o alho, e o ovo.

Misture bem, e faça bolinhas.

Achate as bolinhas como hambúrguer.

Frite, dos dois lados, em uma grelha com um fio de azeite.

Sirva quente.

DICAS

Você pode servir tanto como um hambúrguer tradicional com acompanhamentos no pão, como na janta ou almoço. Fica perfeito de qualquer forma!

Para quem prefere uma receita doce:

Pudim de leite com nozes

Imagem ilustrativa

INGREDIENTES

500 ml de leite

1 raspa de laranja

150 g de açúcar

1 ovo M

6 gemas M

7 colheres (sopa) de farinha maisena

100 g de nozes picadas

Para o caramelo:

150 g de açúcar

100 ml de água

MODO DE PREPARO

Coloque o açúcar numa tigela

Junte as gemas e o ovo

Adicione a farinha maisena

Junte o leite, aos poucos e mexendo sempre

Acrescente a raspa de laranja

Adicione as nozes

Caramelize a forma com o caramelo (levar ao lume um tacho com o açúcar, molhar com um pouco de água. Deixar ferver até obter ponto caramelo e juntar depois a água)

Colocar o preparado do pudim na forma

Levar ao forno em banho-maria

Da Redação, Maria Eduarda Alves