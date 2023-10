Na tarde de quinta-feira, 19 de outubro, a equipe da Via 040 viveu um momento especial. Por volta das 16h, uma família procurou apoio na base de atendimento ao usuário SAU-16, localizada em Contagem, Minas Gerais.

Imagem via rede social

Gilmara, uma das integrantes da família, estava em deslocamento para a maternidade Juventina Paula de Jesus quando entrou em trabalho de parto inesperadamente. Diante dessa situação, as equipes de atendimento da Via 040 entraram em ação de imediato.

O parto ocorreu nas dependências da ambulância (R34) da Concessionária, que estava equipada com todos os recursos necessários para realizar esse tipo de procedimento de emergência.

Com esse nascimento, Artur tornou-se o 39º bebê a vir ao mundo com o apoio das equipes da Via 040. A equipe que prestou o atendimento notável incluiu Dayane, técnica em enfermagem, Carlos e Leonardo, socorristas de prontidão.

Da Redação, Maria Eduarda Alves