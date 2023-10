Diabetes: IA faz diagnóstico da doença através da voz em apenas 10 segundos; entenda

Em um desenvolvimento promissor, a detecção da diabetes tipo 2 pode em breve tornar-se mais prática e rápida. Pesquisadores da Klick Labs, uma instituição canadense, treinaram uma ferramenta de inteligência artificial (IA) capaz de prever com grande precisão a doença em apenas seis a 10 segundos, analisando a voz do paciente.

Imagem internet

No estudo pioneiro, recentemente publicado na revista científica "Mayo Clinic Proceedings: Digital Health," os pesquisadores conduziram um experimento envolvendo 267 indivíduos, incluindo aqueles diagnosticados como não diabéticos e portadores de diabetes tipo 2. Durante duas semanas, esses participantes foram solicitados a gravar uma frase em seus smartphones seis vezes ao dia. A partir de uma amostra que abrangeu mais de 18.000 gravações, os cientistas analisaram 14 características acústicas para identificar diferenças distintas entre indivíduos com e sem diabetes.

A IA se concentrou em um conjunto de características vocais, incluindo pequenas mudanças no tom e na intensidade vocal que os ouvidos humanos não conseguem ouvir. O sexo do paciente provou ser decisivo na análise.

Os resultados mostraram que com apenas seis a dez segundos de gravação da voz das pessoas e dados básicos de saúde, como idade, sexo, altura e peso, o modelo de IA foi capaz de identificar a doença com 89% de precisão em mulheres e 86% para homens.

“Nossa pesquisa destaca variações vocais significativas entre indivíduos com e sem diabetes tipo 2 e pode transformar a forma como a comunidade médica rastreia o diabetes. Os métodos atuais de detecção podem exigir muito tempo, viagens e custos. A tecnologia de voz tem o potencial de remover totalmente essas barreiras.”, disse Jaycee Kaufman, primeiro autor do artigo e cientista pesquisador do Klick Labs, em comunicado.

A expectativa é que a aplicação prática desse modelo reduza significativamente os custos para os pacientes que sofrem de condições crônicas de saúde, como a diabetes tipo 2, que tradicionalmente requerem testes pessoais. Yan Fossat, vice-presidente da Klick Labs e pesquisador principal deste estudo, afirmou: "Nossa pesquisa destaca o imenso potencial da tecnologia de voz na identificação de diabetes tipo 2 e outras condições de saúde. A tecnologia de voz pode transformar as práticas de saúde, tornando-se uma ferramenta de triagem digital acessível e disponível."

Os próximos passos incluem a replicação do estudo e a expansão de sua pesquisa para utilizar a voz como método de diagnóstico em outras áreas, como pré-diabetes, saúde da mulher e hipertensão.

Da Redação com O Globo