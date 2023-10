Outubro Rosa traz lições sobre prevenção e amor numa palestra aberta ao público, em Sete Lagoas; veja como participar

A Faculdade Una Sete Lagoas organiza a palestra e o debate “Outubro Rosa – A saúde da mulher na atualidade”, dentro das ações que são realizadas em todo país, no mês de prevenção ao câncer de mama. A programação é aberta ao público e será realizada nesta quinta-feira (26/10), às 19h, no auditório da Una (Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio). A Una Sete Lagoas faz parte do Ecossistema Ânima.

O Outubro Rosa na Una terá duas convidadas. Uma delas é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher Paloma Silva. Ela vai falar sobre a prevenção do câncer mamário e sobre os estigmas que ainda cercam a doença no país.

A outra palestrante é a advogada criminalista Enilene Raitz. E esta escolha por alguém da área jurídica tem um porquê. “A questão abordada na palestra é além do câncer de mama, ou seja, nós vamos tratar da saúde da mulher em si. Por isso, é construtivo ter uma perspectiva multidisciplinar do assunto. Afinal, saúde também é um direito a ser protegido”, explica o aluno e vice-presidente da Liga de Estudos Jurídicos (LEJ), da Una Sete Lagoas, Frederiko Batista Chaves de Andrade.

As integrantes da Comissão dos Direitos Civis da Mulher na Legislação Brasileira, na LEJ são as responsáveis por organizar a palestra.

Homens, também

Frederiko defende que o encontro de quinta-feira é tanto para mulheres quanto para homens. Ele, que acompanha de perto a organização do evento, defende que este não deve ser um tópico exclusivamente do público feminino.

“A respeito do próprio câncer de mama, por exemplo: quantos filhos, pais ou companheiros podem se sentir preocupados, ansiosos ou perdidos por não terem um rumo certo para ajudar a cuidar das mulheres que amam? Não é acometido diretamente, mas sofre indiretamente. Além disso, o homem não é imune à doença”, lembra.

O aluno alerta ainda que é preciso falar dos casos de violência doméstica, que não partem unicamente do companheiro ou marido em inúmeras ocorrências. “Os homens da família também devem aprender a lidar com isso e zelar pela mulher, dar segurança a ela”.

Inscrições: Outubro Rosa - A Saúde da Mulher na Atualidade

Sobre o câncer de mama

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) informa que no Brasil, com exceção dos tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste.

Entre os principais sintomas do câncer de mama estão nódulos de consistência endurecida, fixos ou que aumentam de tamanho; saída de secreção pelos mamilos; descamação na aréola e/ou no mamilo; presença de íngua ou um caroço debaixo da axila; aumento repentino e progressivo da mama; pele áspera com aspecto de casca de laranja; retração da pele da mama; e mudança no formato do mamilo.

Nos homens, o câncer mamário é menos frequente, mas se caracteriza por um caroço palpável na mama, principalmente de um lado só, e quando há saída de secreção pelo mamilo. Os tratamentos para a cura deste tipo de câncer estão muito avançados, mas, a adoção de hábitos saudáveis ainda é uma das principais ferramentas de prevenção.

Da Redação com informações da Una Sete Lagoas