No Dia do Dentista, profissionais de Sete Lagoas falam sobre sua profissão, cuidados com os pacientes e as inovações do setor

O Dia do Dentista é comemorado em duas datas, destacando a importância desses profissionais no Brasil e no mundo. Além de cuidar dos dentes, eles são responsáveis pela saúde bucal completa, incluindo ossos, articulações, músculos e gengivas. Também desempenham um papel importante na saúde mental das pessoas, já que um sorriso saudável aumenta a autoconfiança e a felicidade. Nesse dia 25/10, uma das datas comemorativas, conversamos com dois profissionais da área que atuam em Sete Lagoas

O dia do dentista no Brasil é comemorado no dia 25 de Outubro porque nesse dia em 1884 foi assinado o primeiro decreto (decreto 9.311) criando os primeiros cursos de Graduação em Odontologia nos estados da Bahia e no Rio de Janeiro.

Esse e outros fatores fazem do Brasil o país com mais profissionais no mundo. Em Fevereiro de 2020 dentistas brasileiros representavam cerca de 19% desses profissionais em todo mundo.

Mas apesar da grande quantidade de dentistas, o Brasil ainda encontra dificuldades para dar acesso à saúde bucal aos brasileiros, estima-se que cerca de 20% da população brasileira não vai ao dentista com regularidade, e o que é mais preocupante é que existe uma parcela da população nunca foi à um dentista na vida.

O dia mundial do dentista também é comemorado em Outubro, mas no dia 03. E assim como no Brasil essa data foi escolhida porque em 1840 foi criado o primeiro curso de formação Odontológica, na Baltimore College of Dental Surgery, nos Estados Unidos.

Hoje, desejamos celebrar de forma especial o sorriso daqueles que frequentemente cuidaram do nosso próprio sorriso. Para isso, conversamos com os doutores Dalila Geovana e Mateus Araújo, dois dentistas que atuam em Sete Lagoas.

Doutora Dalila Geovana, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora em julho de 2003, é especialista em Ortodontia pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) há 11 anos. Além disso, ela se aperfeiçoou em Prótese dentária e Endodontia. Está sempre fazendo algum curso. Atualmente, estuda gestão e marketing voltados para a Odontologia e outros dois cursos voltados para sua especialidade, a ortodontia.

Em entrevista ela nos conta sobre a conquista do seu consultório:

"O meu consultório foi conquistado através do meu trabalho, o qual iniciei fazendo atendimentos pela prefeitura e também trabalhava em consultório particulares de outros colegas dentistas. Para comprar os primeiros equipamentos contei também com a ajuda dos meus pais e depois fui reinvestindo os lucros em melhorias na infraestrutura e ao longo dos anos o consultório foi crescendo e se transformando uma clínica. Hoje, além de mim, também trabalham mais 4 dentistas. Todos são especialistas, mestres ou doutores em alguma área da Odontologia."

"Minhas metas são e sempre foram oferecer o que há de melhor na Odontologia para meu paciente. Lembrando que tenho um público bem diversificado de pessoas. Então tento fazer o plano de tratamento adequado para a realidade de cada um. E para isso o diálogo com o paciente é fundamental. O que mais procuro trabalhar com minha equipe é pensar no paciente como um ser único e que faremos o melhor para resolver o problema dele", complementa Dalila Geovana.

Nos últimos anos, a Odontologia tem se tornado cada vez mais tecnológica, com recursos de escaneamento oral 3D e exames de imagem, como a tomografia computadorizada, que vêm transformando a maneira de planejar os casos. Infelizmente, os custos para adquirir essas novas tecnologias ainda são elevados, mas tais recursos estão se tornando cada vez mais presentes no consultório dela.

Dalila fala também sobre os pontos-chave para um bom atendimento na área odontológica: "Penso que a essência de uma prestação de serviço de excelência sempre exigirá cordialidade, transparência, ética, pontualidade e boa técnica, estes são os principais pilares da minha carreira como dentista. Sou grata todos os dias a esta profissão que além de me trazer um sustento digno, consigo gerar empregos e oportunidades para outros profissionais e o principal, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas".

Doutor Mateus Araújo se formou na FACSETE, Faculdade de Odontologia na cidade de Sete Lagoas, em dezembro de 2022. Após concluir sua graduação, ele iniciou sua carreira profissional, na Odontocompany, realizando atendimentos em Curvelo, Corinto, Pitangui, Itabirito e em Sete Lagoas na clínica Amor e Saúde (Dr. Renato Azeredo 1849, Sete Lagoas).

No momento está direcionando seus estudos e práticas clínicas para uma área específica da odontologia, a prótese sobre implante, na mesma faculdade.

Um dentista especializado em implantodontia é um profissional da odontologia que se concentra em procedimentos relacionados a implantes dentários. Esses profissionais têm treinamento adicional e experiência em colocar implantes dentários, que são dispositivos de titânio que são inseridos no osso maxilar ou mandibular para substituir dentes ausentes.

"A maior dificuldade que encontrei para me inserir no mercado de trabalho, foi ser um recém formado, sem experiências e o mercado exigir experiência pra entrar", relata Mateus Araújo.

Ele ainda completa dizendo que é muito importante que os pacientes não se descuidem da saúde bucal e sempre procurarem um profissional da área.

