Limpeza de ouvido: veja qual a maneira correta de higienizá-lo

A audição é fundamental para nós, e manter uma boa saúde auditiva requer a correta higienização dos ouvidos. Quando os ouvidos estão sujos, o excesso de cera pode obstruir o canal auditivo. Veja abaixo a maneira apropriada de fazer a limpeza.

Foto: Freepik

Diferentemente do que muitos pensam, não é recomendável usar cotonetes para limpar os ouvidos. A Dra. Maura Neves, uma otorrinolaringologista do HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), explica que o uso de cotonetes pode empurrar a cera ainda mais para dentro do canal auditivo, tornando mais difícil sua remoção e resultando em uma obstrução de cera. Além disso, o uso de cotonetes pode ferir a pele do canal auditivo, aumentando o risco de otites.

A Dra. Roberta Pilla, outra otorrinolaringologista da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial), acrescenta que não é aconselhável utilizar qualquer objeto ou método para retirar sujeira ou cera dos ouvidos. Ela enfatiza que o uso de cotonetes no canal auditivo pode causar lesões, sangramento e até perfuração do tímpano.

Em geral, a limpeza dos ouvidos deve ser realizada por profissionais qualificados quando há um excesso de cera, dor de ouvido ou infecções, usando ferramentas adequadas. Para a limpeza em casa, recomenda-se higienizar a parte externa do ouvido durante o banho ou com uma toalha, evitando a inserção no canal auditivo, e fazendo movimentos suaves e circulares. Também é possível usar um pano úmido ou gaze.

A Dra. Roberta destaca que a limpeza pode ser necessária em casos de obstrução do canal devido a objetos estranhos. Os sintomas podem incluir sensação de ouvido entupido, dor de ouvido, secreções no canal auditivo, perda auditiva ou relatos de inserção de objetos. Com o uso de um otoscópio, o médico pode identificar a presença de um corpo estranho e realizar o procedimento apropriado.

Se for confirmada a presença de um objeto, a remoção deve ser realizada por um profissional com o material adequado, conforme explicado pela Dra. Maura. Em casos de objetos como grãos ou sementes, é preferível evitar a lavagem do ouvido, pois há risco de absorção de água, o que dificultaria a remoção. Nesses casos, é recomendável procurar um otorrinolaringologista para uma remoção imediata.

A Dra. Roberta finaliza mencionando que objetos pontiagudos, se manuseados incorretamente, podem empurrar ainda mais o corpo estranho e causar danos adicionais. Em situações de insetos vivos, é importante imobilizar o inseto antes de tentar removê-lo. Quando não há histórico de perfuração do tímpano, pode-se usar líquidos no canal auditivo, como vaselina, óleo ou líquidos anestésicos, para neutralizar o inseto, aliviar a dor e facilitar a remoção.

Da Redação com R7