Kiwi é fruta 'aliada' para quem precisa combater anemia: saiba mais

O ser humano pode ter diferentes condições de saúde durante a vida, e uma delas é a anemia, resultando em sintomas como fadiga, palidez e fraqueza. Assim como é muito importante consumir alimentos ricos em ferro, também é preciso consumir alimentos que ajudam o organismo a melhorar a absorção do ferro ingerido. É neste momento que entra o kiwi, rico em vitamina C.

Foto ilustrativa / www.lacueillettedeshalles.fr

Para melhorar a absorção de ferro, é preciso que na mesma refeição, além dos alimentos com ferro (carne vermelha, feijão preto, espinafre, ovo de codorna), também tenha alimentos ricos em vitamina C. Falando na vitamina, o kiwi é uma fruta de origem chinesa, mais popular na Nova Zelândia desde o início do século 20, que conta com diversos benefícios.

A fruta é rica em vitamina C, um nutriente importante que potencializa a eficiência com que seu corpo utiliza o ferro, facilitando a produção de hemoglobina, que por sua vez, fortalece a prevenção e combate à anemia.

Além de atuar na redução dos sintomas da anemia, o kiwi é um depósito de vários outros benefícios à saúde. É excelente fonte de betacarotenos, antioxidantes extremamente necessários para combater os temíveis radicais livres no organismo. Comer regularmente kiwi protege a pele contra os danos dos raios UV, contribuindo para a manutenção de uma pele saudável e jovial.

Além disso, o kiwi é rico em pectina, que ajuda manter o bom funcionamento do intestino. O potássio encontrado no kiwi favorece o relaxamento das artérias e eliminação do excesso de sódio, contribuindo para a manutenção de uma pressão arterial saudável.

Como consumir a fruta?

Não há uma recomendação exata de quantos kiwis você deve comer por dia, mas é essencial incluir várias frutas na sua dieta diária. Normalmente, os nutricionistas sugerem o consumo de 2 a 3 porções de frutas por dia, que equivale a cerca de 160 a 240 gramas. O kiwi pode ser consumido com ou sem casca, como preferir. Existem inúmeras formas deliciosas de incorporar essa maravilhosa fruta à dieta.

Seja natural, em fatias, misturado com outras frutas em sucos e saladas, ou como ingrediente principal em mouses, geleias e até picolés. Assim, além de ajudar a combater a anemia, ainda dá aquele toque saboroso e nutritivo nas preparações.

Contraindicações

Apesar de ser uma fruta saudável e benéfica para a maioria das pessoas, é importante mencionar que algumas pessoas podem apresentar alergia ao kiwi. Assim, pessoas com histórico de alergias alimentares devem estar atentas a possíveis reações e evitar o consumo caso necessário. Por fim, antes de incluir o kiwi na sua dieta, vale destacar a importância de consultar um profissional de saúde para obter orientações personalizadas.

Com Catraca Livre