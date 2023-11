São João del-Rei anuncia revisão de prontuários médicos de crianças em casos de bactéria

A Secretaria Municipal de Saúde de São João del-Rei anunciou no sábado, 28 de outubro, que realizará uma revisão completa dos prontuários médicos das crianças que foram atendidas nas instituições de saúde da região, suspeitas de infecção pela bactéria Streptococcus. Essa decisão foi tomada após uma reunião da Secretaria Municipal de Saúde com a equipe técnica do Ministério da Saúde.

Três crianças, com idades entre 3 e 10 anos, faleceram na cidade e outros casos de internação de crianças com suspeita de infecção pela bactéria Streptococcus estão sob investigação. A bactéria Streptococcus pode causar infecções na garganta e na pele, sendo transmitida através da saliva e secreções respiratórias.

A reunião possibilitou a coleta de informações detalhadas sobre os casos suspeitos que serão alvo de investigação. A Secretaria já implementou medidas emergenciais, como a coleta de amostras para exames laboratoriais e o treinamento das equipes de Saúde para garantir um diagnóstico imediato.

Após a conclusão da investigação em curso, a Secretaria planeja anunciar medidas adicionais de prevenção que ainda não foram aplicadas.

Além disso, o Secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, expressou críticas em relação às medidas adotadas por algumas prefeituras, como a suspensão das aulas, a desinfecção de escolas e aquisição de testes rápidos, alegando que essas ações não são eficazes e podem causar pânico entre os pais.

As amostras coletadas dos casos na cidade estão sendo analisadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), e os resultados estão sendo aguardados. A Secretaria de Estado de Saúde orienta que, em caso de sintomas como febre, garganta inflamada e descamação da pele, a população deve procurar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde para obter um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

