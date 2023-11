Novo tomógrafo chega ao Hospital Eduardo de Menezes, referência em doenças infectocontagiosas em Belo Horizonte

Na quinta-feira, 31 de outubro, o Hospital Eduardo de Menezes (HEM), localizado em Belo Horizonte e administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), celebrou a entrega de seu novo equipamento de tomografia. Este moderno tomógrafo, avaliado em R$ 1,2 milhão, com capacidade de 16 cortes e alta resolução de imagem, promete oferecer maior segurança e conveniência aos pacientes.

Foto: Agência Minas

Espera-se que o investimento resulte em um aumento significativo na quantidade de exames realizados mensalmente, passando de 130 para até 300 tomografias por mês. Esse avanço contribuirá para agilizar o atendimento aos pacientes internados e ambulatoriais, reduzindo os prazos de realização dos exames e eliminando a necessidade de deslocamento para outras instalações de saúde.

O novo equipamento de tomografia computadorizada está projetado para lidar com diversas demandas, incluindo as doenças infecciosas mais comuns, como detecção de focos infecciosos, casos de tuberculose e lesões no sistema nervoso central.

A capacidade de diagnóstico mais ágil e preciso é crucial para o sucesso do tratamento. Além disso, fornece informações relevantes para a equipe médica, tornando-se uma ferramenta de grande valor na complementação da prática assistencial e no desenvolvimento do raciocínio clínico necessário para os cuidados aos pacientes.

A importância do investimento contínuo em equipamentos hospitalares foi enfatizada pelo Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti. Ele ressaltou que o novo tomógrafo simboliza um avanço significativo na qualidade do atendimento e nas condições de trabalho. Baccheretti elogiou o desempenho do Hospital Eduardo de Menezes durante a pandemia de COVID-19, destacando o papel fundamental da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) nesse contexto. Ele reforçou a necessidade constante de buscar investimentos para melhorias contínuas na área da saúde.

Renata Ferreira Leles Dias, presidente da Fhemig, reconheceu o esforço dos servidores na conquista do novo equipamento para a unidade hospitalar. Ela incentivou a execução de projetos que visem a expansão da capacidade de atendimento, garantindo um cuidado mais abrangente para um número crescente de pessoas atendidas pelas unidades da Fhemig.

Referência

Para a diretora do HEM, Virgínia Antunes de Andrade, a instalação do tomógrafo representa um marco histórico. Ela enfatizou que o equipamento não apenas aprimorará a qualidade dos serviços, mas também trará mais conforto aos pacientes, reduzindo os custos com deslocamento. Andrade realçou a importância dos exames de imagem, especialmente a tomografia, na melhoria da eficiência dos tratamentos, redução do tempo de internação e no valor agregado ao atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A coordenadora do setor de imagem do HEM, Marcia Gregory Tavares Melo, expressou a realização de um sonho com a entrega do tomógrafo, destacando que o equipamento contribuirá para um diagnóstico mais rápido e uma assistência de maior qualidade aos pacientes do SUS.

A solenidade também marcou a entrega do novo setor de imagem do HEM, resultado de reformas realizadas por meio dos recursos provenientes do Acordo de Reparação pela tragédia de Brumadinho, entre o Governo de Minas, instituições de justiça e a Vale. Essas intervenções, totalizando R$ 8,3 milhões entre 2020 e 2022, possibilitaram melhorias estruturais e tecnológicas no hospital.

O Hospital Eduardo de Menezes, reconhecido como referência estadual no atendimento de doenças infectocontagiosas, desempenhou um papel crucial no enfrentamento da pandemia de COVID-19, reforçando sua importância como uma instituição de destaque na área da saúde.

Da Redação com Agência Minas