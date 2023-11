Saiba a verdade sobre ambulâncias em terreno na Av. Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas

Diante de informações falsas compartilhadas esta semana sobre ambulâncias que estariam paradas em um terreno da Av. Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas, o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, foi até o local na tarde desta terça-feira, 31 de outubro, e esclareceu as dúvidas da população junto ao diretor da empresa Greencar Veículos Especiais.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

De acordo com Ricardo Francisco de Souza, diretor da unidade local da Greencar, a empresa tem mais de 30 anos de mercado, dos quais 15 deles em Sete Lagoas. "Recebemos veículos de todo o Brasil e os customizamos, de acordo com as especificações técnicas do contratante. Chegam até nós carros, furgões, vans, micro-ônibus, entre outros, que precisam ser adaptados, seja para se tornarem ambulâncias, viaturas, veículos de carga, etc", explica.

Em relação às ambulâncias, trata-se de uma licitação vencida por outra empresa, de São Paulo, que contrata a Greencar, para realizar as adaptações necessárias. Estas Ambulâncias Samu, já foram vistoriadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde, aguardando somente o transporte para serem entregues a vários municípios de todo o Brasil. "Esses veículos, então, não estão parados aqui, mas sim já foram adaptados e vistoriados, processo que pode levar até dois meses, ou seja, o giro de veículos aqui é constante. Restam poucos veículos para deixar a unidade", completa o diretor da empresa.

"Ficamos muito orgulhosos em saber que temos uma empresa de Sete Lagoas capaz de realizar todos esses procedimentos, de atender a grandes empresas e governos de todo o Brasil, com competência e seriedade, gerando emprego e renda em nossa cidade. Infelizmente informações falsas como essas podem comprometer todo esse trabalho", afirma o secretário Dr. Marcelo Fernandes, lembrando ainda que esses veículos não têm qualquer relação com a regionalização do SAMU de Sete Lagoas.

"Essas unidades móveis não têm nada a ver com o nosso Samu Regional. Nós já adquirimos, por meio de um processo junto ao Governo do Estado, 14 ambulâncias. Pedimos que os políticos, que as pessoas que são formadoras de opinião, que possam se informar antes de espalhar esse tipo de informação, trazendo sempre a verdade e a transparência, evitando prejudicar empresas, gestões e pessoas que fazem um trabalho sério, como é o caso da Greencar e da Prefeitura de Sete Lagoas", finaliza o secretário.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom