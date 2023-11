Casos de sífilis caem em Sete Lagoas; prefeitura faz campanha para testagem rápida em centros de saúde

O Brasil entrou em alerta nos últimos anos por conta do aumento significativo dos casos de sífilis detectados. Uma das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) mais comuns, é também altamente perigosa - Sete Lagoas irá fazer uma campanha de prevenção e tratamento do mal.

Em boletim epidemiológico anual divulgado nesta terça-feira (7) pela Secretaria Municipal de Saúde, foram identificados 293 casos durante todo o ano de 2022, uma queda de 7,5% comparado ao ano passado. Os homens são os principais transmissores da doença, com 60% dos casos.

"Metade das gestantes com escolaridade descrita apresentaram baixa escolaridade (Ensino médio incompleto) e 60% dos seus parceiros não realizaram tratamento. A ausência do pré-natal, o diagnóstico e o tratamento tardio das gestantes resultaram em 55% de casos de sífilis congênita", aponta Aline Mara Souza, Referência Técnica em Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) da Secretaria Municipal de Saúde.

Até o final deste ano, a Prefeitura de Sete Lagoas estará com uma campanha de combate a sífilis, a promover para a população a realização do teste rápido para a doença e outras ISTs: "Várias unidades básicas de saúde e o Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura oferecem testagem para Sífilis, HIV e hepatites B e C. Os testes são gratuitos e todo o processo é feito de forma sigilosa, garantindo a segurança da população", afirma o secretário municipal de Saúde, Marcelo Fernandes. Ele lembra ainda que os parceiros sexuais das gestantes também devem testar e tratar para evitar a reinfeção de suas parceiras e, consequentemente, a transmissão para o bebê.

A doença

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. A infecção pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (primária, secundária, latente e terciária). Os principais sinais e sintomas são lesão, geralmente única e indolor na região do pênis, vulva, vagina, colo do útero e ânus, podendo surgir também na boca ou outros locais da pele; e erupções no tronco, palma das mãos e planta dos pés; além de comprometimento do sistema nervoso e cardiovascular após longo período de infecção não tratada.

"A transmissão pode ocorrer por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada ou ser transmitida para a criança, durante a gestação e parto, podendo apresentar consequências severas, como abortamento, prematuridade, natimortalidade, manifestações congênitas precoces ou tardias, e ainda morte do recém-nascido", completa Aline Mara.

Unidades com testagem rápida:

Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA 3771-1478

Centro de Saúde Manoa - 3776-2076

Centro de Saúde Montreal - 3773-4108

Centro de Saúde Santa Luzia - 3771-5979

Centro de Saúde Santo Antônio - 3773-9147

Centro de Saúde Várzea - 3774-6464

ESF AEROPORTO - 3776-7140

ESF ALVORADA - 3772-2193

ESF BARREIRO I - 3773-2441

ESF BARREIRO II - 3773-2441

ESF BELO VALE I - 3773-2546

ESF BELO VALE II - 3771-9831

ESF BERNARDO VALADARES - 3775-3610

ESF CAMPESTRE - 3774-9497

ESF CANADÁ - 3697-1202

ESF CATARINA - 3774-7544

ESF CDI I 3773-4114

ESF CDI II 3773-0515

ESF CIDADE DE DEUS I 3773-5132

ESF DONA SILVIA - 3772-6494

ESF EMILIA - 3772-3265

ESF ESPERANÇA - 3776-4151

ESF FAZENDA VELHA - 3776-8214

ESF INTERLAGOS - 3774-4878

ESF IPORANGA - 3771-4664

ESF ITAPUÃ I - 3772-6182

ESF ITAPUÃ II - 3776-9991

ESF JARDIM DOS PEQUIS - 3772-2112

ESF JARDIM EUROPA - 3772-6611

ESF JARDIM PRIMAVERA - 3774-4921

ESF JK - 3776-1043

ESF MANOA - 3775-2925 / 3776-7828

ESF MONTE CARLO - 3775-2837

ESF MONTREAL - 3776-4185

ESF MÓVEL - 3776-0913

ESF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 3775-2925

ESF NOVA CIDADE - 3775-3587

ESF OROZIMBO MACEDO - 3772-3265

ESF PADRE TEODORO - 3772-2486

ESF PROGRESSO - 3776-5374

ESF SANTA CRUZ - 3775-2925 / 3776-7828

ESF SANTA HELENA - 3771-5979

ESF SANTA LUZIA I - 3773-2864

ESF SANTA LUZIA II - 3771-0838

ESF SANTA ROSA - 3776-5226

ESF SANTO ANTÔNIO - 3773-9147

ESF SÃO FRANCISCO - 3774-3573

ESF SÃO GERALDO - 3776-7881

ESF SÃO JOÃO I - 3776-4886

ESF SÃO JOÃO II - 3776-5454

ESF UNIÃO - 3773-8937

ESF VÁRZEA - 3771-1938

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas