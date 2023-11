Reunião entre Prefeitura e Hospital N.S. das Graças reforça parceria esclarece repasses do SUS e anuncia novos tomógrafos

Duas boas notícias foram dadas após reunião entre representantes da Irmandade Nossa Senhora das Graças, mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), e a Prefeitura de Sete Lagoas, no fim da tarde desta quinta-feira, 16 de novembro, no gabinete do prefeito Duílio de Castro: a regularização dos repasses do SUS para o hospital e a aquisição de dois novos tomógrafos para o Município, um a ser instalado no Hospital Municipal e outro no HNSG. A reunião também contou com as presenças da diretora administrativa do HNSG, Patrícia Campos, e do presidente do Conselho Administrativo da Irmandade, Rômulo Caetano.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Na ocasião, o prefeito Duílio de Castro esclareceu que o hospital não parou de atender. "Essa semana circularam informações dizendo que o hospital iria parar por falta de repasses, o que não é verdade. O Hospital Nossa Senhora das Graças continuou atendendo os serviços credenciados, como maternidade, cardiologia, hemodiálise, entre outros. Infelizmente a parte das cirurgias eletivas ficou paralizada por uma semana, até que acertassemos o contrato para continuar esse serviço. Mas a partir da semana que vem as cirurgias eletivas serão retomadas normalmente", anunciou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, reforçou o bom relacionamento que o Município tem com a Irmandade. "Seguimos nos esforçando continuamente com relação aos repasses para que a Irmandade possa continuar trabalhando, em todas as áreas", afirmou. Dr. Marcelo aproveitou a ocasião para anunciar a chegada de mais dois tomógrafos de últimma geração à Sete Lagoas, um para o HNSG e outro para o Hospital Municipal, no valor de cerca de R$ 1,5 milhão cada. "Os equipamentos estão prontos para entrega, aguardando apenas a Irmandade definir o espaço para que ele seja instalado lá", completou o secretário.

Cismisel

Na última terça-feira, 14 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde já havia regularizado os repasses para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas (Cismisel), no valor total de R$ 674.243,96, mantendo assim a regularidade dos atendimentos e procedimentos de saúde do consórcio.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom