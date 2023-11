Covid-19: nova onda com aumento de casos em todo o Brasil volta a requerer atenção às medidas de higiene

É importante também que a população mantenha o cartão de vacina atualizado; informe-se na unidade de saúde mais próximaO aumento no número de casos de covid-19 em várias cidades brasileiras voltou a preocupar parte da população, profissionais de saúde e autoridades. Alguns municípios, inclusive, voltaram a adotar medidas sanitárias mais restritivas, como o uso de máscaras.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Em Sete Lagoas, a taxa de contaminação por mil habitantes segue em alta, saltando de 0,15 paciente na semana de 8 a 14 de outubro (41ª semana epidemiológica), com 26 contaminações, para 0,31 paciente entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro (44ª semana epidemiológica), com 77 casos, chegando esta semana a 0.,63 paciente de 5 a 11 de novembro, com 153 casos confirmados.

Dados do boletim epidemiológico desta semana revelam que o paciente positivo internado em enfermaria, no Hospital Nossa Senhora das Graças, da cidade de Jequitibá, na semana passada, passou para UTI. Outros cinco pacientes deram entrada na enfermaria esta semana, sendo dois de Sete Lagoas, um de Inhaúma, um de Capim Branco e um de Paraopeba.

Com relação aos óbitos, Sete Lagoas não apresentou aumento significativo, com sete óbitos em janeiro desse ano, dois em fevereiro, um em agosto, um em outubro e um em novembro, até o momento, mantendo 722 óbitos por Covid desde o início da pandemia, em 2020. "É muito importante que a população continue se vacinando, conferindo o cartão de vacina e vendo se ainda falta alguma dose a ser tomada. A medidas de higiene, com limpeza frequente das mãos, devem ser feitas independentemente de um quadro de pandemia ou não, já que também evita outros tipos de contaminações", explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, Maitê Rodrigues.

Vacina

A vacinação, inclusive, continua nas 20 salas de vacinação do Município. O cidadão pode ligar em qualquer unidade de saúde para se informar sobre as doses disponíveis. "Temos atualmente disponíveis a Pfizer Bivalente, para reforço, a Baby Pfizer e a Pfizer Pediátrica em todas as salas de vacinação, em todos os horários. Já a Pfizer Monovalente, para 1ª e 2ª doses em adolescentes a partir de 12 anos e adultos, está disponível em cinco unidades: UBS Belo Vale às segundas, UBS Luxemburgo às terças, CS Santa Luzia às quartas, ESF Catarina às quintas e ESF CDI I às sextas", informa o responsável técnico em Imunização do Município, Guilherme Menezes.

Salas de vacina no município de Sete Lagoas:

CS VÁRZEA: Rua João Reis, 83, São Geraldo - 3774-6464

CS SÃO JOÃO: Rua Wenceslau Braz, 470, São João - 3776-5454

CS SANTA LUZIA: Rua Jovelino Lanza, 1.200, Jardim Arizona - 3771-5979

CS MONTREAL: R. Avencas, 521, Montreal - 3773-4108

CS SANTO ANTÔNIO: R. Dr. João Batista, 1.327, Sto Antônio - 3773-9147

UBS BELO VALE: Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale - 3772-3489

ESF CATARINA: Rua Santos Reis, 238, Catarina - 3774-7544

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

ESF MORRO DO CLARO/ CS PROGRESSO: Rua Rio Pará, 716, Progresso - 3776-7631

UBS N. SRA. DAS GRAÇAS: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS CIDADE DE DEUS: Rua Prefeito Euro Andrade, 41, Cidade De Deus - 3773-5132

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3772-3265

ESF ITAPUÃ II: Rua Beija Flor, 544, Itapuã II - 3776-9991

ESF ESPERANÇA: Rua Eduardo Henrique Abreu, 403, Esperança - 3776-4151

ESF FAZENDA VELHA: Rua Jose Fonseca Pires, 401, Fazenda Velha - 3773-8214

ESF BARREIRO: Rua Minas Gerais, 46, Barreiro - 3773-2441

ESF ELDORADO: Rua Afonso Viana de Paula S/N, Eldorado - 3773-1395

ESF ALVORADA: Rua Mario Reis, 84, Alvorada - 3772-2193

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

ESF IPORANGA: Rua João Alves França, 502, Iporanga - 3771-4664

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM