A influência da alimentação no humor: Profissional explica

Com uma rotina agitada, é comum experimentar sintomas do estresse, como irritabilidade e mau humor, afetando significativamente a qualidade de vida. A conexão entre corpo e mente desempenha um papel crucial para o bem-estar integral. Quando as emoções estão em desequilíbrio, é comum surgirem irritação, tristeza, desânimo ou até manifestações físicas, como dores musculares.

Imagem ilustrativa

Adriana Zanardo, nutricionista e consultora da Jasmine, destaca diversos fatores que influenciam o humor, incluindo o ambiente externo, predisposição genética, estilo de vida e, especialmente, a alimentação, um dos pilares fundamentais para uma vida equilibrada.

Qual é a relação entre o intestino e a mente?

Segundo Adriana, o corpo humano precisa de muitos nutrientes para o funcionamento adequado, tanto em relação à variedade, como também à quantidade.

“Os padrões alimentares influenciam a atividade do intestino e do sistema nervoso central através de compostos dietéticos, como vitaminas, minerais, gorduras boas e compostos bioativos. Por isso, é importante prestar atenção aos ingredientes consumidos”, explica.

Os estudos científicos mostram que um padrão alimentar com maior predominância de gordura saturada e açúcar, e com baixas quantidades de fibras pode influenciar negativamente a chamada “microbiota intestinal”, que se relaciona com o cérebro, influenciando o humor.

“Existe um eixo chamado ‘intestino-cérebro’, onde, de acordo com a quantidade e qualidade da dieta, são produzidos e liberados pela microbiota variados tipos de substâncias que se comunicam com o cérebro, influenciando na capacidade cognitiva e no humor”, esclareceu a profissional.

Dessa forma, podemos considerar que o bom funcionamento do cérebro, e, consequentemente, a regulação do humor, depende parcialmente, da alimentação diária.

“Vale destacar que o excesso de calorias, principalmente vazias (ou seja, presente em produtos ultraprocessados que não oferecem nutrientes), pode prejudicar a capacidade cognitiva e o funcionamento dos neurônios. Da mesma forma, a ingestão de calorias muito abaixo do recomendado também pode ser negativa, aumentando o risco de deficiência de nutrientes relevantes para a saúde”, orienta Adriana.

Como a alimentação influencia o mau humor

Um cardápio completo e rico em nutrientes conta com a predominância de alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais como aveia e quinoa, leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, e oleaginosas, como gergelim, semente de girassol e semente de abóbora.

“Linhaça, chia e oleaginosas, como castanha de caju e castanha-do-pará, são alimentos enriquecidos com ômega-3. Esse nutriente possui ação anti- inflamatória e antioxidante, contribuindo para os processos de aprendizado, memória, humor e sensação de bem-estar”, aponta a nutricionista.

E continua: “Os estudos científicos destacam ainda que o consumo diário desses itens pode cooperar com a saúde mental”.

Adriana ressalta que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, com índice de 9,3% da população. Assim, é de extrema importância conhecer mais sobre os benefícios da alimentação saudável como um método de cuidado preventivo para depressão, ansiedade, Transtorno do Déficit de Atenção, Hiperatividade (TDAH), Doença de Alzheimer (DA) e outras condições.

Mas ela alerta: “A falta de nutrientes e vitaminas específicas também pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e a saúde mental, podendo levar a um quadro depressivo, por exemplo. Quando o organismo sente a falta de um nutriente essencial, como o folato, conhecido popularmente

como vitamina B9, pode surgir o impacto negativo na capacidade individual de aprendizagem e memorização”.

Esse mesmo componente, por sua vez, apresenta excelente atividade antioxidante e anti-inflamatória quando em conjunto com outras vitaminas, como B6 e B12, impactando, positivamente no funcionamento do cérebro.

“Estas duas são encontradas em vegetais verdes escuros como brócolis e espinafre, cereais integrais (aveia, quinoa), oleaginosas (castanhas e sementes) e alimentos de origem animal (ovo, peixe etc.). Já a vitamina E, está presente principalmente em oleaginosas (castanhas e sementes).”

Dicas para afastar o mau humor com a alimentação

A seguir, Adriana Zanardo apontou algumas orientações que podem ajudar a te manter longe do mau humor:

Durma por, no mínimo, 7 horas seguidas (pensando em quantidade e qualidade de sono);

Pratique atividade física por, pelo menos, três vezes na semana;

Hidrate-se bem (calcule 35ml de água por cada quilo para chegar na quantidade diária de água recomendada para adultos saudáveis);

Invista em boas relações pessoais e sociais sem se esquecer de fazer atividades que lhe causem prazer, como ouvir música, ler um livro, assistir uma série nova, entre outras;

Mantenha contato com a natureza, mesmo que por poucos minutos. Atividades como tomar sol e pisar na grama são satisfatórias e fazem bem à saúde.

Da Redação com Boa Forma