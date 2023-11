Covid-19: novos casos e internações têm queda em Sete Lagoas na 47ª semana do ano

Depois de um crescimento médio considerável desde o início de outubro, os casos confirmados e as internações por Covid-19 sofreram considerável queda na última semana, de 19 a 25 de novembro. Dados da Epidemiologia Municipal apontam uma taxa de contaminação por mil habitantes de 0,32 paciente na 47ª semana do ano, com 78 contaminações, ante 0,56 e 0,63 nas semanas anteriores, com 137 e 153 casos, respectivamente. De acordo com o boletim epidemiológico desta semana, há um paciente positivo internado em UTI, de Caetanópolis, e um em enfermaria, de Sete Lagoas.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Com relação aos óbitos, Sete Lagoas não apresentou aumento significativo, com sete óbitos em janeiro desse ano, dois em fevereiro, um em agosto, um em outubro e um em novembro, até o momento, mantendo 722 óbitos por Covid desde o início da pandemia, em 2020. "É muito importante que a população continue se vacinando, conferindo o cartão de vacina e vendo se ainda falta alguma dose a ser tomada. A medidas de higiene, com limpeza frequente das mãos, devem ser feitas independentemente de um quadro de pandemia ou não, já que também evita outros tipos de contaminações", explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município, Maitê Rodrigues.

Vacina

A vacinação, inclusive, continua nas 20 salas de vacinação do Município. O cidadão pode ligar em qualquer unidade de saúde para se informar sobre as doses disponíveis. "Temos atualmente disponíveis a Pfizer Bivalente, para reforço, a Baby Pfizer e a Pfizer Pediátrica em todas as salas de vacinação, em todos os horários. Já a Pfizer Monovalente, para 1ª e 2ª doses em adolescentes a partir de 12 anos e adultos, está disponível em cinco unidades: UBS Belo Vale às segundas, UBS Luxemburgo às terças, CS Santa Luzia às quartas, ESF Catarina às quintas e ESF CDI I às sextas", informa o responsável técnico em Imunização do Município, Guilherme Menezes.

Salas de vacina no município de Sete Lagoas:

CS VÁRZEA: Rua João Reis, 83, São Geraldo - 3774-6464

CS SÃO JOÃO: Rua Wenceslau Braz, 470, São João - 3776-5454

CS SANTA LUZIA: Rua Jovelino Lanza, 1.200, Jardim Arizona - 3771-5979

CS MONTREAL: R. Avencas, 521, Montreal - 3773-4108

CS SANTO ANTÔNIO: R. Dr. João Batista, 1.327, Sto Antônio - 3773-9147

UBS BELO VALE: Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale - 3772-3489

ESF CATARINA: Rua Santos Reis, 238, Catarina - 3774-7544

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

ESF MORRO DO CLARO/ CS PROGRESSO: Rua Rio Pará, 716, Progresso - 3776-7631

UBS N. SRA. DAS GRAÇAS: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS CIDADE DE DEUS: Rua Prefeito Euro Andrade, 41, Cidade De Deus - 3773-5132

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3772-3265

ESF ITAPUÃ II: Rua Beija Flor, 544, Itapuã II - 3776-9991

ESF ESPERANÇA: Rua Eduardo Henrique Abreu, 403, Esperança - 3776-4151

ESF FAZENDA VELHA: Rua Jose Fonseca Pires, 401, Fazenda Velha - 3773-8214

ESF BARREIRO: Rua Minas Gerais, 46, Barreiro - 3773-2441

ESF ELDORADO: Rua Afonso Viana de Paula S/N, Eldorado - 3773-1395

ESF ALVORADA: Rua Mario Reis, 84, Alvorada - 3772-2193

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

ESF IPORANGA: Rua João Alves França, 502, Iporanga - 3771-4664

