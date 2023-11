Pacientes ostomizados recebem assistência integral da Prefeitura de Sete Lagoas

O Centro de Especialidades Médicas (CEM), da Prefeitura de Sete Lagoas, oferece um serviço essencial para a vida de centenas de pacientes. O atendimento de pessoas ostomizadas é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em uma completa estrutura anexa às dependências da Faculdade Atenas. Profissionais qualificados, material disponível gratuitamente, ações de convivência e acolhimento integram este projeto modelo.

Pacientes também recebem materiais necessários gratuitamente - Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O núcleo de atendimento desses pacientes é o Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas (SASPO). O grupo de usuários é formado por pessoas que precisaram passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura para a saída de fezes ou urina. “Nosso serviço atende exclusivamente pessoas com ostomia de eliminação. Contamos com uma equipe multiprofissional com médico cirurgião, enfermeira estomaterapeuta, assistente social, nutricionista e psicólogo. Além disso, distribuímos coletores urinários e de colostomia”, explica a enfermeira Lízia Dias Gonçalves.

O Serviço de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada vai muito além da prestação de serviços e fornecimento de dispositivos para o autocuidado. A unidade de Sete Lagoas oferece atividades fora do ambiente clínico para fortalecer a covivência a promover a autoestima. “Procuramos trabalhar a questão do autocuidado, da autonomia dos pacientes para que possam se sentir mais à vontade e menos constrangidos devido ao uso desse dispositivo”, ressalta a assistente social Márcia Maria Moreira. Reforçam este trabalho os eventos e encontros que ocorrem toda última terça-feira de cada mês.

A ostomia é um procedimento que salva vidas. Porém, essa assistência de alto nível é fundamental para quem convive com este processo alternativo. A alto astral de quem é ostomizada há quase 30 anos é a comprovação de que o trabalho está sendo bem feito. “Esse programa faz a diferença em nossas vidas. Comecei a pegar bolsa em Belo Horizonte em 1994. Era muita dificuldade com a necessidade de ficar viajando. A equipe aqui é excelente e as atividades de convivência também”, conta Luzia Fernandes da Rocha, paciente de 84 anos.

O universo de pessoas atendidas reúne pacientes de todas as idades. Crianças, jovens, adultos e idosos recebem assistência com carinho, atenção e profissionalismo. “Esse suporte que disponibilizam para o meu filho fundamental. Todas as dúvidas são sanadas. Recebemos o material de forma gratuita e toda a equipe está sempre atenta às orientações. Além disso, os trabalhos em grupo cumprem um importante papel de inclusão”, avalia Inglyth Muniz de Oliveira, mãe do paciente ostomizado de 2 anos de idade Noah Jesus de Oliveira Santos.

Já foram mais de 2.000 pacientes, de 35 municípios, atendidos no SASPO do Centro de Especialidades Médicas. Atualmente, 500 estão ativos. A missão é bem definida: trabalhar com amor para dar melhores condições de vida às pessoas. Informações: (31) 3776-8293.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM