O que é jejum intermitente e quais são os benefícios desta prática? Saiba aqui

O Jejum Intermitente é uma abordagem alimentar que intercala períodos de jejum e alimentação balanceada. Em vez de impor regras estritas sobre o que comer, foca nos momentos ideais para as refeições.

Estudos evidenciam que, quando realizado de maneira adequada para cada indivíduo, o Jejum Intermitente pode trazer benefícios significativos para o organismo e o metabolismo.

Foto: Reprodução Internet

O que é jejum intermitente?

O Jejum Intermitente consiste em alternar períodos de jejum com períodos de alimentação. Pode ser um aliado eficaz nas estratégias de controle do peso corporal, especialmente para aqueles buscando emagrecimento.

Durante os períodos de jejum, o corpo tende a usar as reservas de gordura como fonte de energia, promovendo a redução da massa gorda.

Os horários de jejum podem variar de 10 a 24 horas, sendo realizados diariamente ou em alguns dias da semana, dependendo da adaptação e histórico de saúde de cada pessoa. Líquidos sem calorias, como água, chás e café sem açúcar, são permitidos a qualquer momento.

Os momentos de alimentação, conhecidos como janelas de alimentação, demandam escolhas alimentares saudáveis e equilibradas para resultados otimizados.

Para quem o jejum intermitente é recomendado?

Esta estratégia é indicada principalmente para indivíduos que mantêm uma dieta equilibrada há um período considerável, com ingestão adequada de gorduras e carboidratos.

É importante ressaltar que o Jejum Intermitente não é adequado para todos e pode acarretar problemas se realizado sem orientação profissional.

O jejum intermitente e o emagrecimento

Durante um jejum prolongado, os níveis de insulina, responsável por transportar glicose para as células, diminuem, enquanto o hormônio glucagon, que decompõe gorduras em glicose, aumenta no sangue. Esse estado hormonal e metabólico favorece a queima de gordura e reduz o apetite.

O Jejum Intermitente busca aproveitar esse estado metabólico, mantendo níveis baixos de insulina e elevados de glucagon, promovendo a queima de gordura e a redução do apetite, favorecendo o emagrecimento.

Durante a janela de alimentação, iniciar com alimentos de baixo índice glicêmico e uma porção moderada de proteínas ajuda a manter os níveis de insulina baixos, beneficiando o metabolismo para a perda de peso. Evitar carboidratos simples e grandes quantidades de alimentos, mesmo os considerados saudáveis, é essencial.

A interrupção desordenada do jejum e a ausência de orientação são as principais causas da falta de resultados. Além disso, é importante destacar que nem todo Jejum Intermitente visa o emagrecimento, existem outros objetivos:

Adaptação difícil: Algumas pessoas podem enfrentar dificuldades para se ajustar aos períodos de jejum, especialmente aquelas com dieta rica em carboidratos simples ou habituadas a comer a cada poucas horas. Nesses casos, abordagens mais graduais, com jejuns mais curtos e em dias alternados, podem ser propostas pelo profissional orientador.

Riscos para a saúde: Jejuns sem acompanhamento adequado, longos períodos sem alimentação e má alimentação durante as janelas podem levar a problemas como desnutrição, desidratação, hipoglicemia, fraqueza muscular e dificuldade de concentração.

Compulsão alimentar: A falta de uma alimentação suficiente pode levar a episódios de compulsão, desequilibrando a dieta e atrapalhando o progresso no emagrecimento.

Uso de certos medicamentos: Alguns medicamentos, como moderadores de apetite, para diabetes ou resistência à insulina, podem causar hipoglicemia quando combinados com longos períodos de jejum, resultando em fraqueza e outros problemas graves.

Quais são os tipos de jejum intermitente?

Os tipos de jejum são categorizados com base no tempo:

Jejum intermitente de 12 horas

É o tipo mais comum, onde metade do dia é destinada ao jejum (por exemplo, das 20h às 8h da manhã seguinte), com três refeições ao longo do restante do dia.

Jejum intermitente de 16 horas

Similar ao anterior, porém com 16 horas de jejum. A primeira refeição do dia é o almoço, por volta das 12h, para quem jantou às 20h do dia anterior. Os horários podem ser ajustados conforme a rotina de cada pessoa.

Jejum intermitente de 24 horas

Protocolo mais rigoroso para aqueles mais habituados a longos períodos sem alimentação. Envolve um jejum completo de 24 horas em um ou dois dias da semana, seguido por uma refeição e, em seguida, retomando o jejum no mesmo horário do dia seguinte. Este método exige acompanhamento nutricional devido à sua adaptação mais desafiadora.

Quais os principais benefícios do jejum intermitente

Quando realizado adequadamente, o Jejum Intermitente pode oferecer benefícios como:

Aumento da disposição;

Redução do apetite;

Controle dos níveis de glicose e insulina no sangue;

Melhora da resistência à insulina.

Para obter esses benefícios, é crucial não exagerar nos carboidratos ao retomar a alimentação. É importante optar por refeições ricas em nutrientes durante a janela de alimentação, incluindo proteínas, vegetais, frutas com casca, grãos integrais e tubérculos, enquanto se evita cereais refinados e alimentos industrializados sem valor nutricional.

Da Redação com AltaDiag