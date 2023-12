Qual é o custo de manter um ar condicionado ligado durante 24 horas? Veja os fatores que influenciam no custo do funcionamento

Muitos têm o hábito de ligar o ar-condicionado assim que acordam e só desligam antes de dormir. Mas essa prática deixa o aparelho funcionando sem pausas, o que gera um alto consumo de energia. A pergunta que surge é: quanto isso custa em termos de eletricidade?

Foto: Reprodução Internet

Manter o ar-condicionado ligado o dia inteiro pode praticamente dobrar a conta de luz, já que esses equipamentos consomem bastante energia para refrigerar o ambiente.

Além disso, quanto mais tempo o ar-condicionado é usado, mais rápido ele se desgasta. A recomendação é usá-lo somente quando necessário e por períodos mais curtos, o que ajuda a equilibrar o conforto térmico sem aumentar excessivamente os gastos.

Se você deseja saber exatamente quanto custa manter um ar-condicionado funcionando 24 horas por dia, continue lendo para encontrar dados sobre o consumo desses aparelhos e dicas para economizar energia.

Fatores que afetam o consumo do ar-condicionado

Vários fatores influenciam a quantidade de energia que um ar-condicionado consome:

Potência do aparelho: Quanto maior a capacidade em BTUs, maior será o consumo de energia. Aparelhos com menor potência costumam consumir menos. Tipo de tecnologia: Modelos mais modernos, como os com tecnologia Inverter, consomem até 40% menos energia do que os modelos antigos. Temperatura ambiente: Quanto mais quente o ambiente, mais o ar-condicionado precisa trabalhar para resfriar, o que aumenta o consumo de energia. Tamanho do espaço: Ambientes maiores demandam ar-condicionado mais potente e, consequentemente, consomem mais energia. Manutenção do aparelho: Aparelhos bem cuidados, com filtros limpos, tendem a funcionar de maneira mais eficiente, consumindo menos energia. Isolamento térmico do ambiente: Locais bem isolados retêm o ar frio por mais tempo, o que reduz a necessidade de trabalho do aparelho.

Consumo médio de um ar-condicionado

Em média, um aparelho de ar-condicionado com potência de 9000 BTUs consome entre 0,6 kWh e 0,8 kWh.

No entanto, esse valor pode variar consideravelmente de acordo com as características do aparelho e do ambiente a ser refrigerado.

A uma média de R$ 0,75 por kWh, manter um aparelho desse porte ligado 24 horas por dia representa um gasto diário entre R$ 13 e R$ 18.

Portanto, deixar o ar-condicionado constantemente ligado pode resultar em uma conta de luz significativamente mais alta! Em um mês, o uso contínuo do ar-condicionado pode custar entre R$ 390 e R$ 540, apenas com ele.

É relevante mencionar que muitos aparelhos antigos chegam a consumir o dobro da média atual, podendo custar mais de R$ 1.000 por mês se ficarem ligados o tempo todo.

Dicas para economizar energia do ar-condicionado

Felizmente, há maneiras de economizar energia ao usar o ar-condicionado:

Não mantenha ligado 24 horas: Desligue quando não estiver em uso. Mantenha portas e janelas fechadas: Evite a entrada de ar quente. Use cortinas ou persianas: Reduza a exposição ao sol direto. Limpe os filtros regularmente: Isso melhora o desempenho do aparelho. Prefira tecnologia Inverter: São mais eficientes energeticamente. Regule a temperatura para cerca de 23°C: Cada grau abaixo disso aumenta o consumo em aproximadamente 6%. No inverno, opte por ventiladores e umidificadores: São opções mais econômicas para climas mais amenos. Verifique o isolamento térmico e a vedação de portas e janelas: Isso ajuda a reter o ar frio por mais tempo. Considere investir em um termostato: Isso permite controlar os horários de funcionamento do ar-condicionado.

Adotar essas medidas simples pode proporcionar economia de energia sem comprometer o conforto térmico.

Conclusão

Manter o ar-condicionado ligado constantemente pode dobrar ou até mais a conta de luz, especialmente dependendo da potência do aparelho, tecnologia, tamanho do ambiente e manutenção.

Um aparelho de 9000 BTUs, em média, consome de 0,6 a 0,8 kWh.

Equilibrar o uso do ar-condicionado, adotando medidas para economizar energia, é fundamental para manter o conforto térmico sem gastos exorbitantes.

Desligar quando não estiver em uso, melhorar o isolamento e a manutenção, e investir em aparelhos mais eficientes são maneiras eficazes de aproveitar a tecnologia com responsabilidade energética.

Da Redação com AR TOP