Mudanças climáticas e resfriados: Estratégias para lidar com congestão nasal

As mudanças climáticas frequentemente coincidem com períodos de gripes e constipações, resultando em congestão nasal que pode dificultar o sono. No entanto, existem algumas estratégias que podem ajudar.

imagem ilustrativa

O resfriado é uma infecção causada pelo rinovírus que causa sintomas como espirros frequentes, nariz entupido, dor no corpo e febre baixa, em alguns casos. Segundo a otorrinolaringologista Christie Barnes em entrevista ao 'website' Health Digest, dormir de lado é uma ótima solução. Isso permite que o fluxo sanguíneo circule alternadamente entre as narinas, melhorando a respiração durante a noite. "Muitas pessoas mudam de posição durante o sono para respirar melhor", explica.

Se preferir dormir de costas, elevar levemente a cabeça e o pescoço pode ajudar. Além disso, evitar assoar o nariz com força e optar por secar suavemente as narinas com um lenço podem reduzir a irritação. Estas simples práticas podem fazer uma diferença significativa para um sono mais tranquilo durante episódios de resfriados e gripes.

Da Redação, Maria Eduarda Alves