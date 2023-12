Sete Lagoas: Saúde inicia projeto Ouvidoria Móvel no Terminal Urbano na próxima segunda (18)

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Sete Lagoas realiza o projeto Ouvidoria Móvel, no próximo dia 18 de dezembro, de 16h às 20h, no Terminal Urbano de Transporte Coletivo. A ação tem como objetivos esclarecer dúvidas, registrar denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios sobre os vários serviços públicos municipais da área. Também haverá distribuição de material informativo esclarecendo sobre os canais de atendimento ao cidadão.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, a Ouvidoria Móvel foi criada para promover a troca de experiências e para o aprimoramento da atuação da Ouvidoria Pública em todas as suas vertentes. "A articulação em rede permite a ampliação da participação do cidadão no ambiente de discussão, a promoção de boas práticas e a melhoria da qualidade dos serviços e políticas públicas ofertados aos sete-lagoanos", afirma o secretário.

A ação consolida a Ouvidoria Móvel em seu objetivo de aproximar a administração pública do cidadão. O projeto motiva o envolvimento das pessoas no sentido de manifestação sobre como os serviços públicos estão sendo prestados em Sete Lagoas, com os usuários dialogando com o poder público. O projeto itinerante terá continuidade em vários pontos da cidade. "Queremos ficar mais próximos e ouvir todas as demandas da população. Participe!", completa Dr. Marcelo Fernandes.

SERVIÇO

Ouvidoria Móvel da Saúde

18 de dezembro, de 16h às 20h

Terminal Urbano de Transporte Coletivo

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM