Sete Lagoas realiza primeira cirurgia de histeroscopia pelo SUS

Buscando ampliar de forma contínua a oferta de exames e procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas tem trabalhado para diminuir filas existentes e dar mais agilidade no atendimento aos cidadãos. Um exemplo disso foi a realização, na semana passada, da primeira cirurgia de histeroscopia pelo SUS, no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em uma parceria com o Município.

A iniciativa partiu do médico cirurgião Dr. Flávio Pimenta, ex-secretário municipal de Saúde. O novo serviço representa a futura ampliação da histeroscopia diagnóstica, exame ginecológico que ajuda a identificar diversas patologias no útero. Os pacientes do SUS do município estão sendo contemplados com o procedimento através do contrato firmado entre a Irmandade Nossa Senhora das Graças, mantenedora do HNSG, e a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o médico, a histeroscopia diagnóstica é de muita relevância para o público feminino, pois é um exame que visualiza o interior do útero, identificando as diversas patologias como miomas, pólipos, lesões e instituindo o tratamento adequado. "A primeira cirurgia foi um sucesso, realizada no dia 13 de dezembro de 2023, e a segunda está prevista para ocorrer ainda este ano, no dia 27 de dezembro de 2023", conta Dr. Flávio Pimenta.

A demanda por essa cirurgia no município é reprimida pela inexistência, até então, de um prestador deste tipo de serviço durante todos esses anos, aumentando ainda mais o tempo de espera. Os pacientes eram direcionados através de pactuação contratual para Belo Horizonte. "Novos estudos estão sendo realizados para a futura ampliação do serviço no município e novo local para a realização dos procedimentos", adianta o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

A histeroscopia é uma modalidade de endoscopia e é realizada através do endoscópio no canal vaginal e uterino para observação dessas estruturas. Na histeroscopia ambulatorial, a tecnologia é utilizada como exame, permitindo intervenções somente no caso de ressecamento de pequenos tecidos uterinos e coleta de material biológico para biópsia. Não é necessário o uso de anestesia ou sedação. Já a histeroscopia cirúrgica é um procedimento minimamente invasivo, facilita o tratamento de diversas condições ginecológicas e tem o objetivo de realizar o tratamento de anomalias já diagnosticadas.

