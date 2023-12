Sete Lagoas: Segundo reforço da Bivalente contra Covid-19 está disponível nas 20 salas de vacinação do Município

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - informa sobre a Nota Técnica Nº 83/2023-CGVDI/DPNI/SVSA, do Ministério da Saúde, que recomenda a necessidade de uma segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir de 60 anos de idade ou imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses.

Foto: Divulgação

"A segunda dose de reforço da Bivalente está disponível em todas as 20 salas de vacinação do Município, de segunda a sexta, de 08h00 às 16:30h, e será registrada como REF (reforço) tanto para os idosos quanto para os imunocomprometidos acima de 12 anos", informa o responsável técnido de Imunização do Município, Guilherme Menezes. Os documentos necessários são Cartão SUS, CPF e carteira de vacinação. Para os menores de idade, também é necessário apresentar documento de identidade do responsável.

Guilherme reforça ainda que a recomendação de primeira dose de reforço continua para pessoas acima de 18 anos e acima de 12 anos com imunossupressão que já tenham tomado a segunda dose da vacina monovalente há mais de quatro meses. "O que está liberado, desde sempre, desde quando surgiu a Bivalente, é o primeiro reforço. E agora temos a recomendação de um segundo reforço", completa

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM