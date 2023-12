Brasil incorpora vacina contra dengue no SUS

Nesta quinta-feira (21), o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando o Brasil o pioneiro a disponibilizar esse imunizante no sistema público de saúde universal. A vacina, denominada Qdenga, inicialmente terá um uso limitado devido à capacidade restrita de produção pela empresa Takeda, seu fabricante. Por esse motivo, a vacinação terá foco em públicos e regiões prioritárias.

Imagem ilustrativa

A decisão de incorporar essa vacina foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec) e passou por todos os procedimentos de análise recomendados pela comissão. A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, explicou: "O Ministério da Saúde considerou a relação entre custo e benefício e a questão do acesso, visto que, em um país como o Brasil, é essencial ter uma quantidade adequada de vacinas para atender à nossa população. Até o início do próximo ano, definiremos os grupos prioritários, considerando a limitação de doses da empresa Takeda. Faremos priorizações."

A estimativa do laboratório é fornecer 5,082 milhões de doses em 2024, entre fevereiro e novembro. O esquema de vacinação consiste em duas doses. A estratégia de utilização dessas doses, direcionando-as para públicos prioritários e regiões com maior incidência da doença, ficará a cargo do Programa Nacional de Imunizações (PNI) em conjunto com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI).

Veja o cronograma de entrega proposto pela fabricante

Fevereiro – 460 mil doses

Março – 470 mil doses

Maio – 1.650 milhão doses

Agosto – 1.650 milhão doses

Setembro – 431 mil doses

Novembro – 421 mil doses

A vacina Qdenga é aprovada para a prevenção da dengue em indivíduos na União Europeia (UE)/Espaço Econômico Europeu (EEE) — incluindo todos os Estados-Membros da UE e Irlanda do Norte, bem como países do EEA (Islândia, Liechtenstein, Noruega) e Grã-Bretanha. Nestes países a orientação é vacinar os viajantes para áreas endêmicas. Indonêsia e Tailândia também aprovaram o registro da vacina, assim como a Argentina, que ainda não incorporou o imunizante ao sistema de saúde local.

Durante as negociações com o fabricante, o Ministério da Saúde conseguiu uma redução de 44% no custo por dose: passando da oferta inicial de R$ 170 para R$ 95. O imunizante Qdenga tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com indicação para prevenção de dengue causada por qualquer sorotipo do vírus para pessoas de 4 a 60 anos de idade, independentemente de exposição prévia.

Dengue no Brasil

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até junho de 2023, ocorreram 2.162.214 de casos e 974 mortes por dengue no mundo. Em 2022, foram notificados 2.803.096 casos de dengue na Região das Américas, sendo a maior parte deles no Brasil (2.383.001), que também liderou a ocorrência de formas graves, juntamente com a Colômbia.

Ante à projeção de aumento de casos no Brasil nos próximos meses, o Ministério da Saúde vai investir R$ 256 milhões no fortalecimento da vigilância das arboviroses. A pasta também inaugurou a Sala Nacional de Arboviroses (SNA), espaço permanente que vai permitir o monitoramento em tempo real dos locais com maior incidência de dengue, chikungunya e Zika para preparar o Brasil em uma eventual alta de casos dessas doenças nos próximos meses.

Da Redação com Por Dentro de Tudo