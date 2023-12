Usuários do Ipsemg podem acompanhar solicitações de serviços de saúde pelo WhatsApp; veja como

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) implementou uma nova opção para seus beneficiários acompanharem a autorização de procedimentos de saúde via WhatsApp, no número (31) 3501-5155. Essa ferramenta está integrada à central de atendimento telefônico do Governo de Minas - LigMinas 155, gerenciada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), oferecendo diversos serviços aos cidadãos.

Ipsemg/Divulgação

Através do WhatsApp, os beneficiários do Ipsemg podem trocar mensagens de texto utilizando um menu interativo e interagir com atendentes do call center, obtendo informações sobre suas solicitações cadastradas.

Esse serviço opera de maneira híbrida, combinando um chatbot, que é um programa de computador projetado para simular diálogos humanos por meio de mensagens de texto, e atendimento humano prestado pelos profissionais da central telefônica.

Atualmente, o Ipsemg enfrenta uma demanda significativa por informações relacionadas aos procedimentos solicitados e cadastrados para análise. O presidente do Instituto, André dos Anjos, ressaltou que ao disponibilizar esse serviço, eles buscam simplificar o atendimento e oferecer maior comodidade, acessibilidade e agilidade nas informações aos beneficiários do Ipsemg.

Orientações para utilizar o serviço:

Salvar o número do WhatsApp da Central de Atendimento no aparelho celular: 31-35015155;

Digitar a mensagem para iniciar o atendimento (ex: Oi! Bom dia!);

Selecionar a opção Ipsemg e o serviço desejado (acompanhamento da solicitação);

Selecionar se o acompanhamento é para procedimentos (ambulatoriais ou exames) ou internação;

Informar o número do CPF;

Informar a matrícula do Ipsemg com DV (digito verificador) ou número do protocolo;

Informar o mês da solicitação de autorização.

Na sequência serão informados como está o andamento ou o resultado da solicitação.

Esse atendimento é realizado dentro do horário de funcionamento do Call Center Ipsemg: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Em caso de dúvidas relacionadas ao serviço de acompanhamento de solicitação via WhatsApp e demais informações relacionadas a autorização, entrar em contato por meio do número 155 (ligações realizadas por telefone fixo), opção Ipsemg, autorização; ou (31) 3069-6601 (ligações realizadas de celular).

Da Redação com Agência Minas