Sete Lagoas: HNSG adota técnica inovadora em cirurgias de próstata

Na última sexta-feira (29), o diretor Fábio da OMR Componentes Automotivos fez a entrega do aparelho de ressectoscópio como um ganho assistencial para o HNSG. No cenário de evolução da tecnologia médica, o Hospital Nossa Senhora das Graças se destaca ao adotar uma técnica inovadora na área da saúde, mais segura em comparação à terapia monopolar tradicionalmente utilizada nas ressecções de próstata (RTU), revolucionando os cuidados com a saúde.

Foto: Divulgação/ HNSG - ASCOM

A Energia Bipolar é uma fonte de energia mais segura, causando menos danos térmicos e sangramentos durante o procedimento e, portanto, menos dor, desconforto e uma redução considerável do índice de infecção após a operação. Diferente das abordagens convencionais, essa tecnologia oferece uma abordagem equilibrada e eficiente no fornecimento de energia durante procedimentos médicos.

Um dos principais benefícios observados é a maior estabilidade durante as intervenções cirúrgicas. A Energia Bipolar proporciona um ambiente mais controlado, minimizando riscos e contribuindo para resultados mais precisos. Essa abordagem inovadora eleva a confiança dos profissionais de saúde, permitindo que concentrem sua atenção no cuidado excepcional aos pacientes.

Para os pacientes, a Energia Bipolar representa uma redução significativa nos efeitos colaterais pós-cirúrgicos. A menor disseminação de calor e o controle preciso da energia resultam em cicatrização mais rápida e menos desconforto após os procedimentos médicos. Isso se traduz em uma recuperação mais suave e uma experiência geral mais positiva para aqueles que buscam tratamento no hospital.

Esta é uma promissora mudança que não só beneficia o hospital e seus profissionais, mas, o que é mais crucial, promove uma experiência mais positiva e eficaz para os pacientes que confiam seus cuidados à instituição.

Com Hospital Nossa Senhora das Graças - ASCOM