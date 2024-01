Vacina contra dengue começa a ser aplicada no SUS em fevereiro

Primeiras 460 mil doses da Qdenga serão entregues ao Ministério da Saúde; governo ainda não divulgou cronograma de vacinação.

As primeiras doses da vacina contra a dengue, a Qdenga, serão entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro. O governo ainda não divulgou o cronograma de vacinação, mas especialistas acreditam que os adolescentes e os moradores da região Centro-Oeste serão os primeiros a serem imunizados.

O pediatra e infectologista Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirmou que a Câmara Técnica do Ministério da Saúde vai definir os grupos prioritários. "Ainda está em discussão, mas creio que estes serão os grupos que começarão a vacinação", disse.

O governo federal terá que escalonar a aplicação das doses da Qdenga. O laboratório fabricante, Takeda, informou que a capacidade de fornecimento é reduzida e, portanto, entregará ao Brasil apenas 5 milhões de doses em 2024. São necessárias duas doses para garantir a proteção individual contra a doença.

O início da vacinação contra a dengue no Brasil acontecerá cerca de um mês após o Ministério da Saúde indicar que o país atingiu um recorde de mortes por dengue no ano passado. Segundo balanço prévio, foram registrados 1.079 óbitos até 27 de dezembro. O Brasil lidera o número de casos de dengue no mundo.

