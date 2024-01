Síndrome da Visão do Computador, quais são os sintomas, causas e cuidados

A vida moderna está diretamente ligada à presença constante de dispositivos digitais como computadores, tablets e smartphones. O tempo prolongado diante dessas telas é associado à Síndrome da Visão do Computador, caracterizada por sintomas como olhos secos, dores de cabeça, visão embaçada e sensação de queimação nos olhos.

Imagem ilustrativa

Os sintomas tendem a ser mais intensos com o aumento do tempo de exposição às telas. Para quem passa longos períodos nesse contexto, é essencial consultar um oftalmologista ao detectar qualquer sintoma relacionado à visão. A queimação nos olhos, dores de cabeça frequentes, visão embaçada e sensação de olhos secos são sintomas comuns associados a esse quadro.

"Sou jornalista trabalho com telas, quando o olho fica irritado é complicado pois tenho que continuar olhando para as telas. De qualquer jeito incomoda com olho fechado ou aberto. O que dá para fazer é continuar hidratando com colírio", relata Maria Eduarda Alves.

Além disso, é comum o surgimento de dores musculares, principalmente no pescoço e nos ombros, devido à postura mantida por longos períodos. Fatores como iluminação inadequada, distância incorreta da tela e problemas de visão não corrigidos (como a necessidade de óculos) podem contribuir para o agravamento dos sintomas.

Para mitigar esses problemas, é essencial:

Ajustar as condições de uso dos dispositivos, como manter a tela a uma distância de 40 a 70 cm dos olhos;

Garantir iluminação adequada para evitar reflexos na tela;

Adotar uma postura correta ao sentar-se por longos períodos;

Os tipos de tratamento mais usados:

Aplicação de colírios lubrificantes , como Lacril ou Systane: para melhora da sensação de olho seco e queimação;

: para corrigir problemas de visão, especialmente em pessoas que não conseguem enxergar bem de longe; Fazer terapia ocular: inclui vários exercícios que ajudam os olhos a focar melhor.

O esforço visual prolongado diante das telas demanda mais dos olhos, levando ao cansaço ocular e ao ressecamento dos olhos devido à redução do piscar. O diagnóstico da Síndrome da Visão do Computador geralmente é realizado por um oftalmologista após exames visuais e análise dos hábitos do paciente. O tratamento é personalizado, podendo incluir o uso de colírios lubrificantes, óculos para corrigir problemas de visão e terapia ocular, que engloba exercícios visuais.

Da Redação