Pesquisadores anunciam anticoncepcional masculino com 99% de eficácia em testes

Uma startup americana desenvolveu um gel que pode ser o primeiro anticoncepcional masculino do mundo com 99% de eficácia em teste iniciais. Os ensaios clínicos em humanos começaram em agosto do ano passado, na Austrália.

Foto: CT Vacinas/Reprodução

O estudo ADAM, divulgado pela própria startup, apresenta o remédio como "um medicamento à base de hidrogel, de longa duração, não-contraceptivo masculino hormonal e não permanente".

Um dos professores que lidera o estudo, o Dr Peter Chin, realizou os primeiros testes do gel no dia 08 de agosto, em pacientes de 29 e 30 anos. Os dois procedimentos foram bem sucedidos e o professor comemorou o resultado: “Estou muito satisfeito por fazer parte deste estudo inovador que está testando o primeiro contraceptivo masculino implantável. ADAM tem o potencial de ser o primeiro grande avanço na contracepção masculina desde a vasectomia, que foi introduzida há mais de 100 anos", contou.

O professor também relatou que é positiva a procura dos homens pelo medicamento: “Fiquei agradavelmente surpreso com o interesse que houve dos homens em participar do estudo. Conseguimos realizar as nossas primeiras implantações ADAM apenas 4 semanas após o lançamento da campanha de recrutamento. Posso ver um futuro onde muitos pacientes mais jovens do sexo masculino procurarão o procedimento ADAM em vez dos métodos contraceptivos existentes.”

Ao todo, 23 homens australianos realizaram os procedimentos de teste dos medicamentos. Mais de mil voluntários se candidataram.

O contraceptivo foi injetado durante uma consulta médica de 15 minutos, no tubo que transporta os espermatozoides dos testículos para fora do corpo. Uma anestesia local foi aplicada. Todos os voluntários continuaram a ter ejaculações, mas o número de espermatozoides caiu de 99 a 100% em apenas um mês.

Novos testes agora vão avaliar se o método pode ser revertido no futuro.

Com O Tempo