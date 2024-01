Vacinação contra dengue priorizará crianças e adolescentes de 6 a 16 anos

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (15) que vai priorizar a vacinação contra a dengue de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. O país irá adquirir 5,2 milhões de doses da vacina Qdenga, fabricada pelo laboratório japonês Takeda.

Foto: Rogério Vidmantas/ Prefeitura de Dourados

A vacinação deve começar em fevereiro, mas ainda não foi definido qual público-alvo será priorizado dentro dessa faixa etária. A decisão será tomada em conjunto com estados e municípios.

A vacina Qdenga tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é indicada para prevenção de dengue de 4 a 60 anos de idade.

O Brasil bateu recorde de mortes por dengue em 2023, com 1.079 óbitos. O país também é o que registra o maior número de casos da doença no mundo, respondendo por metade do total global.

Autoridades de saúde já alertaram para uma epidemia da dengue no Brasil em 2024.

Da redação

Fonte: Agência Brasil