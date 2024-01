Conheça os alimentos que podem ser aliados na prevenção e no tratamento de doenças mentais

De acordo com a nutricionista Bianca Naves, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e leguminosas, além de gorduras saudáveis, como as monoinsaturadas e o ômega 3, pode contribuir para reduzir a inflamação no sistema nervoso central.

Foto: Reprodução/ Freepik

Além disso, a especialista destaca a importância de vitaminas do complexo B, magnésio, vitamina E, vitamina C e zinco, que possuem ação benéfica e protetora para a saúde mental.

A nutricionista alerta, ainda, para o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, álcool e cafeína, que podem ser prejudiciais para a saúde mental.

Por todas essas evidências, a Dieta do Mediterrâneo, que é rica em alimentos frescos e integrais, é muito bem recomendada para a saúde mental.

A seguir, alguns exemplos de alimentos que podem ajudar a melhorar a saúde mental:

Frutas e verduras: frutas cítricas, vermelhas e de folhas verdes, como morango, maçã, laranja, espinafre, couve e brócolis

frutas cítricas, vermelhas e de folhas verdes, como morango, maçã, laranja, espinafre, couve e brócolis Leguminosas: feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha

feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha Grãos integrais: arroz integral, aveia, quinoa e amaranto

arroz integral, aveia, quinoa e amaranto Peixes: salmão, sardinha e atum

salmão, sardinha e atum Oleaginosas: nozes, castanhas, amêndoas e avelãs

nozes, castanhas, amêndoas e avelãs Sementes: chia, linhaça e gergelim

É importante lembrar que uma dieta saudável deve ser acompanhada de outras medidas para promover a saúde mental, como a prática regular de atividades físicas, o descanso adequado e o controle do estresse.

Da redação com Correio do Povo