Não consigo dormir: Descubra 12 possíveis causas desse problema

Ter dificuldades para dormir pode ser resultado de diferentes fatores, como ansiedade, estresse, depressão, apneia do sono, transição pela menopausa dentre outros. Além disso, há influências como o consumo excessivo de cafeína, a temperatura inadequada do quarto e o uso prolongado do celular antes de dormir.

Essas condições podem levar à dificuldade de iniciar o sono ou resultar em despertares noturnos, comprometendo a qualidade do descanso. Os efeitos desse padrão de sono inadequado incluem sonolência diurna, dificuldade de concentração, dores de cabeça e irritabilidade.

Foto: © Marcello Casal jr/Agência Brasil Saúde

Para melhorar a qualidade do sono, é possível adotar medidas como o consumo de chás calmantes, como valeriana ou camomila, a regulação do uso de dispositivos eletrônicos e a adequação da temperatura do ambiente. Contudo, quando as dificuldades persistem, é essencial buscar orientação médica com um clínico geral, psiquiatra ou neurologista para identificar a causa subjacente e iniciar um tratamento adequado.

1. Ansiedade:

- A ansiedade, um transtorno psicológico, pode gerar dificuldades para iniciar o sono ou causar despertares noturnos. É importante criar um ambiente propício para o relaxamento e considerar o uso de chás calmantes, como valeriana ou camomila.

2. Estresse:

- Situações estressantes, como pressão no trabalho ou término de relacionamento, podem resultar em dificuldades para dormir. Organizar o tempo e envolver-se em atividades prazerosas são estratégias úteis para lidar com o estresse.

3. Depressão:

- A depressão pode afetar o padrão de sono, levando a insônia ou excesso de sono. O tratamento, conduzido por um psiquiatra, pode envolver psicoterapia e, em alguns casos, o uso de antidepressivos.

4. Síndrome do atraso da fase de sono:

- Esse distúrbio do ciclo circadiano pode causar dificuldades para adormecer e levar a um sono mais tardio, especialmente em adolescentes. A orientação de um clínico geral ou médico do sono é crucial para ajustar o ciclo biológico.

5. Consumo excessivo de cafeína:

- A ingestão elevada de cafeína, devido às suas propriedades estimulantes, pode prejudicar o sono. Evitar bebidas cafeinadas antes de dormir e optar por chás relaxantes são medidas úteis.

6. Dormir durante o dia:

- Cochilos longos durante o dia podem interferir no sono noturno. Recomenda-se evitar cochilos prolongados e limitar a sesta a 30 minutos no início da tarde.

7. Uso excessivo do celular:

- A exposição à luz emitida por dispositivos eletrônicos pode interferir na produção de melatonina, prejudicando o sono. Evitar o uso de celular, computador ou tablet 30 minutos antes de dormir é benéfico.

8. Apneia do sono:

- A apneia do sono, caracterizada por pausas na respiração durante o sono, pode prejudicar o descanso. O tratamento, conduzido por um pneumologista ou médico do sono, pode envolver o uso de um CPAP ou, em casos específicos, cirurgia.

9. Temperatura do quarto inadequada:

- A temperatura muito quente ou fria pode interferir no sono. Recomenda-se manter o quarto entre 18 e 22ºC, ajustando-se com ar condicionado, ventilador ou umidificador, conforme necessário.

10. Menopausa:

- Durante a menopausa, as mulheres podem experimentar insônia, ondas de calor e suores noturnos. Consultar um ginecologista para explorar opções de tratamento, como terapia de reposição hormonal, é fundamental.

11. Andropausa:

- A queda nos níveis de testosterona durante a andropausa masculina pode afetar o sono. Consultar um urologista para avaliar opções de reposição hormonal é apropriado.

12. Síndrome das pernas inquietas:

- A movimentação involuntária das pernas pode interferir no sono. O tratamento, sob orientação de um neurologista ou clínico geral, pode incluir práticas de higiene do sono e, em casos graves, medicamentos específicos.

E lembre-se, nunca tome medicamentos sem orientação médica.

da redação