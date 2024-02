Prefeitura de Sete Lagoas reforça ações assistenciais na saúde e em campo neste período de epidemia

A Prefeitura de Sete Lagoas continua firme na guerra contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças que já contaminaram quase 3 mil pessoas em Sete Lagoas. São várias ações como carro fumacê, fumacê costal, mutirão de limpeza em todas as regiões. Outra estratégia fundamental é um novo cronograma de funcionamento de unidades de saúde. Várias estão com uma verdadeira força-tarefa para atender os casos suspeitos.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

É importante ressaltar que todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município estão preparadas para o atendimento de casos suspeitos dessas doenças de 7h às 16h. Porém, as unidades específicas do plantão até às 20 horas estão estendendo o horário oferecer maior apoio assistencial aos usuários neste período de epidemia. “Quem apresentar sintomas como dor na cabeça, estômago, olhos e febre alta deve procurar as unidades da Saúde Básica. Agora, casos emergenciais com sangramento e dor abdominal serão atendidos na UPA e no Pronto Atendimento do Belo Vale. Além de estender os horários em ESFs, fortalecemos os plantões diurno e noturno na Urgência e Emergência”, explica Alber Alípio Ribeiro, secretário adjunto de Saúde.

A epidemia de Dengue e Chikungunya se tornou um problema nacional. Para evoluir na luta contra as doenças é preciso a união de forças entre o poder público e a população. Cada um tem um papel na estratégia de vencer esta guerra. “São doenças de um país tropical e esta epidemia chega a um forte ciclo do mosquito transmissor. Estamos fazendo nossa parte, mas 80% das larvas são encontradas dentro das residências. A população precisa colaborar para vencermos esta mosquito tão nocivo que pode provocar mortes”, ressalta o prefeito Duílio de Castro.

Fumacê veicular e costal

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio do Governo de Minas, iniciou última segunda-feira, 20, o primeiro ciclo de aplicação de inseticida com o carro fumacê. O equipamento chegou à Sete Lagoas após um trabalho técnico e planejado do Departamento de Epidemiologia, responsável pelo fornecimento de dados atualizados e oficiais sobre a doença ao Governo de Minas. Nesta primeira etapa,

Além disso, houve aumento nas equipes que realizam os bloqueios de transmissão, o denominado Fumacê costal. São os agentes que realizam a aplicação de inseticidas com os equipamentos motorizados pulverizando o imóvel para matar o mosquito no momento do seu voo. “Estas ações são realizadas para bloquear a infestação dos mosquitos nos bairros onde a incidência dos casos de dengue e chikungunya teve um aumento significativo. Temos o apoio dos Agentes de Endemias do setor de Combate ao Pernilongo e os Agentes do CCZ, com isso iremos realizar mais aplicações em menor tempo”, explica Adriano Souza, gerente do Centro de Controle de Arboviroses.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM