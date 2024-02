Secretaria de Assistência Social de Sete Lagoas encerra campanha Janeiro Branco com ação especial no CAT-JK

O "Janeiro Branco" é um movimento dedicado à conscientização da saúde mental e emocional e, em Sete Lagoas, esta temática ganhou força durante todo o mês de janeiro por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. O encerramento das ações foi na última terça-feira, 30, quando equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) abordaram pessoas, entregaram rosas e passaram uma mensagem especial sobre o tema.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Todos os equipamentos da Assistência Social foram envolvidos na campanha com atividades para os públicos interno e externo. “O Janeiro Branco vem para trazer diversos pensamentos. Um deles reforça que o bem-estar e a qualidade emocional são importantes em todas as fases da vida. Quando cuidamos da mente, cuidamos da nossa vida como um todo. E nada mais valioso do que pararmos por um momento e lembrar da importância que a vida do outro tem”, ressalta Cita Bárbara Andressa, assessora do Creas.

Em Sete Lagoas, o chamado para a conscientização a promoção da saúde mental teve uma atividade especial no penúltimo dia do mês. A equipe do CREAS conversou com mais de 100 pessoas que circularam na Praça Wilson Tanure, bem em frente o CAT-JK. Todos receberam uma rosa e uma mensagem consciente e esclarecedora. “Em meio a tanta informação, e a rotina no nosso dia a dia, nada mais importante do que reforçar a importância de cuidar de nós mesmos. Falar sobre saúde mental é um assunto do interesse de todos, temática que deve ser tratada durante todo o ano e não só em janeiro”, destaca Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social.

SAÚDE MENTAL

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), pessoas com condições graves de saúde mental morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo que a população em geral. Para a organização, a definição de saúde mental é explicada como um conceito de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades e consegue lidar com situações de estresses cotidianos, além de trabalhar produtivamente sendo capaz de contribuir com a sociedade.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM