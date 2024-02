O que é ruptura do fundo de Saco de Douglas, que matou jovem depois de relação com jogador?

Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, faleceu após um encontro com Dimas Cândido de Oliveira Filho, jogador de futebol do sub-20 do Corinthians, de 18 anos. Ela sofreu uma laceração no fundo, de Saco de Douglas, uma área próxima à vagina, considerada grave e rara. O incidente ocorreu na noite de terça-feira, 30 de janeiro, no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Após o encontro no apartamento do jogador, Livia foi levada a uma unidade de saúde devido a um intenso sangramento nas partes íntimas. O resgate do SAMU a encontrou em estado crítico, com parada cardiorrespiratória. Segundo o relatório policial, Livia faleceu após quatro paradas cardíacas, causadas por uma laceração de cinco centímetros na vagina.

O atestado de óbito menciona a "ruptura do fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda". A ginecologista e obstetra Israelita Lacerda explicou que esse tipo de laceração é incomum e pode resultar de relações sexuais intensas e profundas, podendo levar a sangramento intenso e dor pélvica.

“Existem vários tipos de lacerações: as superficiais, que são mais comuns, e as mais profundas, que é o caso do fundo de Saco de Douglas; estas são raras e muito graves”, informou a médica.

“Depois de uma relação sexual mais vigorosa, caso haja um sangramento maior, é importante procurar ajuda médica rápida, pois agir no momento certo pode evitar consequências graves”, alertou a especialista.

O jogador afirmou à polícia que conheceu Livia pelo Instagram e que tiveram seu primeiro encontro naquela terça-feira. Policiais relataram encontrar vestígios de sangue nos lençóis e toalhas do apartamento de Oliveira. No depoimento, o atleta mencionou que os dois tiveram relações sexuais e que Livia desmaiou ao tentar a segunda vez, momento em que chamou o SAMU.

Os pais de Livia receberam uma ligação de uma enfermeira às 19h40, informando sobre o ocorrido, embora a jovem tivesse dito que sairia para jantar com uma amiga e assistir ao jogo entre Corinthians e São Paulo.

Imagem ilustrativa

da redação com RO