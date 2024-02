Caminhar até o trabalho pode reduzir o risco de infarto e câncer, revela pesquisa

O estudo publicado no European Journal of Public Health em dezembro de 2023 destaca os benefícios significativos de adotar deslocamentos ativos, como caminhar ou andar de bicicleta, para o trabalho. Esses deslocamentos foram associados a níveis mais baixos de inflamação no organismo e, consequentemente, a um menor risco de desenvolver condições como infarto, diabetes tipo 2 e câncer.

Baseado nesses achados, caminhar ou pedalar para o trabalho pode ser uma escolha saudável que contribui para uma melhor saúde geral. A pesquisa, que analisou décadas de dados de mais de 6 mil trabalhadores de meia-idade, revelou que mesmo entre aqueles com padrões semelhantes de alimentação e atividade física, os benefícios para a saúde foram observados em quem adotou esses hábitos de deslocamento ativo.

A médica Sara Allaouat, autora principal do estudo, enfatiza a importância de promover esse tipo de deslocamento para melhorar a saúde em nível populacional. Segundo os resultados, o risco de morte prematura pode ser significativamente reduzido em até 17% entre as pessoas que se movimentam regularmente.

Além disso, para fortalecer ossos e músculos, outras atividades como musculação, prática de esportes, Tai chi e ioga são recomendadas, destacando-se por serem exercícios que utilizam o peso do próprio corpo. Incorporar essas atividades à rotina pode trazer benefícios adicionais à saúde física e mental.

Da Redação com Por Dentro de Tudo