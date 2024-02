Sete Lagoas: Prefeitura adquire moderno mamógrafo para realizar exames no Centro de Atenção Especializada

O Dia Nacional da Mamografia foi celebrado com um forte simbolismo em Sete Lagoas nesta segunda-feira, 5 de fevereiro. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu um moderno mamógrafo para o Centro de Atenção Especializada. Um equipamento de ponta, dotado de alta tecnologia, onde os exames de imagem terão grande precisão diagnóstica.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro, gestores da Saúde e a equipe da unidade comemoram a conquista que possibilitará a realização de mais de 50 mamografias por dia. Um cronograma que está sendo estudado de maneira estratégica pela coordenação da unidade. “Neste Dia Nacional da Mamografia ficamos muito felizes em anunciar esta importante aquisição. Um aparelho de alta resolução que só estava disponível em grandes laboratórios e hospitais particulares. Estamos melhorando cada vez mais a prestação de serviços em todos os níveis da saúde pública”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O Centro de Atenção Especializada tem uma estrutura completa para atender pacientes de Sete Lagoas e outros 23 municípios. O fluxo é direcionado por unidades da Atenção Básica como Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e Centros de Saúde. “Quem precisar de uma mamografia procure uma dessas unidades. O acolhimento será realizado por uma equipe médica ou de enfermagem e o direcionamento será imediato para a realização do exame”, explica Alber Alípio Ribeiro, secretário municipal adjunto de Saúde.

As equipes que vão operar o novo aparelho já receberam treinamento especial e, ainda esta semana, os exames começam a ser realizados. O público-alvo deve ficar atento, a Prefeitura está oferecendo uma oportunidade de fazer um diagnóstico que salva vidas. “O exame está disponível para todas as idades, mas quem tem mais de 50 anos deve ter mais atenção. Faça sua prevenção, ela é fundamental e este aparelho chega para detectar com muita precisão. O diagnóstico no início é a saída para evitar o câncer de mama nas mulheres”, alertou Duílio de Castro.

O Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) fica na rua Antônio Célio Chaves (antiga rua Chácara), 45, no bairro Progresso.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM