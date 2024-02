Prefeitura de Sete Lagoas mantém plantões em unidades de saúde durante o Carnaval

Com o aumento dos casos de dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que manterá os plantões em quatro unidades de saúde durante o Carnaval.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

No sábado, dia 10 de fevereiro, as ESF CDI I, Centro de Saúde Várzea, UBS Luxemburgo e UBS Belo Vale funcionarão das 8h às 16h, exclusivamente para atendimento de pacientes com sintomas das doenças.

A medida visa garantir o atendimento à população durante o período festivo, sem comprometer o descanso dos profissionais de saúde. As equipes serão divididas em três plantões, com equipes completas em cada unidade.

Confira como funcionarão as unidades de saúde no período de Carnaval:

