Ipsemg oferece palestra online sobre primeiros socorros domésticos

O Departamento de Promoção da Saúde (Deps) do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) realizará uma palestra online sobre primeiros socorros em casa na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, às 10h. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube Ipsemg Online.

Imagem ilustrativa

A palestra será conduzida pela enfermeira e especialista em primeiros socorros avançados, Silvia Simões Tanos Jorge. Ela abordará os cuidados essenciais diante de situações de urgência em casa, como engasgos, crises convulsivas, sangramentos e paradas cardiorrespiratórias.

Silvia ressaltou a importância do evento ao observar a falta de informação do público sobre situações de emergência. A palestra tem como objetivo oferecer informações e capacitar o público para lidar com essas situações dentro de casa.

A transmissão será aberta ao público e poderá ser acessada pelo canal "Ipsemg Online" no Youtube.

O Ipsemg divulga uma variedade de eventos, incluindo palestras, cursos, capacitações e campanhas para o público em geral. Os beneficiários do instituto também têm acesso aos principais grupos da Promoção da Saúde.

Para mais informações sobre os eventos, visite o site www.ipsemg.mg.gov.br e acesse o menu "Eventos".

Da Redação com Agência Minas