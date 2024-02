Cigarros eletrônicos no Brasil: Uma questão urgente de regulamentação

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) hoje expressa sua grande preocupação com a falta de regulamentação clara para a venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Apesar da proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) há 14 anos, esses produtos continuam amplamente disponíveis, tanto próximos aos estabelecimentos afiliados à Abrasel quanto em lojas especializadas em vape e plataformas digitais, onde a venda ocorre sem verificação de idade.

Imagem ilustrativa

Essa situação cria um mercado ilegal que atende milhões de consumidores e fumantes adultos, prejudicando a economia ao evitar o pagamento de impostos e impactando negativamente na geração de empregos de qualidade. Enquanto isso, países como Canadá, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão já regulamentaram os cigarros eletrônicos, colhendo benefícios como a redução do consumo de cigarros convencionais e melhorias na saúde pública.

Os cigarros eletrônicos são reconhecidos por serem menos prejudiciais à saúde do que os cigarros convencionais, de acordo com a ciência disponível em diversos países. Além disso, a proibição atual não está mais alinhada com as políticas de controle do tabaco, privando os adultos fumantes de alternativas mais seguras e confundindo os consumidores.

A falta de regulamentação também afeta os adolescentes, com uma parcela significativa já experimentando cigarros eletrônicos. No entanto, países como os EUA, que enfrentaram problemas semelhantes, viram uma redução nas taxas de consumo entre adolescentes após a implementação de medidas regulatórias adequadas.

Do ponto de vista econômico, bilhões de reais estão sendo perdidos para o mercado clandestino de cigarros eletrônicos, recursos que poderiam ser utilizados para gerar empregos e arrecadar impostos. A regulamentação adequada poderia gerar bilhões em receita e impostos, além de criar centenas de milhares de empregos em toda a cadeia produtiva.

Diante desses fatos, a Abrasel insta a Anvisa a rever a proibição dos cigarros eletrônicos e a implementar regras claras e rígidas para sua comercialização no Brasil. Isso não apenas fornecerá alternativas eficazes de redução de riscos para os consumidores adultos, mas também terá um impacto significativo na economia e na saúde pública do país.

Da Redação com Por Dentro de Tudo