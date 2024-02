Vacina contra a dengue: tudo o que você precisa saber sobre o imunizante

A vacinação contra a dengue está prestes a começar no Brasil, trazendo esperança na luta contra essa doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A vacina Qdenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda, obteve aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023, possibilitando sua comercialização no país. Agora, em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão dessa vacina no Sistema Único de Saúde (SUS).

A distribuição das doses está programada para iniciar na próxima semana em 521 municípios selecionados pelo Ministério da Saúde, que compreendem 37 regiões de saúde consideradas endêmicas para a dengue. O público-alvo inicial será crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que registra um alto número de hospitalizações devido à doença, ficando atrás apenas dos idosos.

Confira abaixo as principais dúvidas sobre a vacinação com a Qdenga no Brasil:

Quando a vacinação contra a dengue começa no SUS?

As doses serão distribuídas aos 521 municípios selecionados na próxima semana. Os governos estaduais e municipais serão responsáveis pela organização das campanhas de vacinação, incluindo datas, horários e pontos de vacinação.

Quem pode receber a vacina pelo SUS?

Neste primeiro momento, apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão incluídos no público-alvo da vacinação pelo SUS, devido à quantidade limitada de doses disponíveis.

Como posso receber a vacina se não estiver no grupo prioritário?

Indivíduos fora da faixa etária prioritária podem buscar a vacinação na rede particular, onde estão disponíveis duas opções de vacina: Qdenga e Dengvaxia.

Qual é o custo da vacina na rede particular?

Os preços da vacina podem variar, atualmente girando em torno de R$ 400 por dose, com desconto para o esquema completo de duas doses.

Gestantes e lactantes podem ser vacinadas?

A vacina é contraindicada para gestantes, lactantes e pessoas com imunodeficiências. Mulheres em idade fértil devem usar métodos contraceptivos por 30 dias após a vacinação.

Por que a vacina não é recomendada para pessoas com mais de 60 anos?

A ausência de estudos clínicos em pessoas com mais de 60 anos limita sua recomendação, embora outras agências regulatórias tenham aprovado seu uso nesse grupo.

A vacina protege contra o Zika e o Chikungunya?

A Qdenga protege exclusivamente contra a dengue, não oferecendo proteção contra outras arboviroses. Para a febre amarela, o Brasil possui outras vacinas disponíveis.

Quantas doses são necessárias e qual é o intervalo entre elas?

O esquema completo consiste em duas doses, aplicadas com um intervalo de 3 meses entre elas. É recomendado para pessoas que já tiveram dengue e para aquelas diagnosticadas durante o intervalo entre as doses.

A vacina contra a dengue foi testada?

A eficácia da Qdenga foi comprovada em testes, demonstrando proteção contra diferentes sorotipos do vírus da dengue e redução de hospitalizações.

Quantas vacinas contra a dengue foram aprovadas para uso no Brasil?

A Qdenga é a primeira vacina contra a dengue aprovada no Brasil para um público mais amplo, enquanto a Dengvaxia só pode ser utilizada por quem já teve dengue.

Existem estudos para uma vacina brasileira contra a dengue?

O Instituto Butantan está finalizando o desenvolvimento de uma vacina brasileira contra a dengue, que também é tetravalente, mas será administrada em dose única, diferenciando-se da Qdenga. A previsão é que o instituto solicite o registro junto à Anvisa ainda este ano.

Da redação

Fonte: Agência Brasil