Coloque na agenda: dia 24 tem multivacinação em Sete Lagoas

Mais uma oportunidade de colocar o seu cartão de vacina e o cartão de vacina dos filhos em dia. No próximo dia 24 de fevereiro, sábado, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - realiza mais um Dia D de Multivacinação e vacina contra a Covid-19 para vários públicos, especialmente as crianças. Nesse dia, o EAP Várzea, a ESF CDI I, a UBS N.S. das Graças e a UBS Luxemburgo estarão abertas exclusivamente para aplicar as vacinas de 08h às 16h.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

"A campanha de multivacinação faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças, adolescentes e adultos. No caso da vacina contra a Covid-19, é mais uma oportunidade de atualizar seu cartão vacinal e reforçar a proteção", comenta Guilherme Menezes, referência técnica em imunização da Secretaria Municipal de Saúde. É obrigatória a presença de um adulto responsável. Os documentos necessários são cartão de vacinação, cartão SUS e CPF da criança ou adolescente.

Vacinas disponíveis nas unidades:

Covid-19,

Hepatite A e B,

Penta (DTP/Hib/Hep B),

Pneumocócica 10 valente,

VIP (Vacina Inativada Poliomielite),

VRH (Vacina Rotavírus Humano),

Meningocócica C (conjugada),

VOP (Vacina Oral Poliomielite),

Febre amarela,

Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba),

DTP (tríplice bacteriana),

Meningite Acwy e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Endereços:

EAP Várzea: Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267, São Geraldo - 3774-6464

ESF CDI I: Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534, Indústrias - 3773-4114

UBS N.S. das Graças: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS Luxemburgo: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas