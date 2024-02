Unidades de saúde, farmácias municipais e UPA: veja o funcionamento em Sete Lagoas durante o Carnaval

Mesmo com a publicação do Decreto 7.168, de 23 de janeiro de 2024, declarando ponto facultativo nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro em função do Carnaval, os serviços considerados essenciais à população, sobretudo os de atendimento à saúde, seguirão funcionando em Sete Lagoas. "Verificamos a necessidade de abrir as unidades da atenção primária nestes dias para que não haja desassistência à população nesse momento tão importante", ressalta o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

UPA 24h em Sete Lagoas. Foto: PMSL.

A estratégia definida com objetivo de conciliar também o descanso dos profissionais de saúde, foi a de dividir as 62 equipes em três plantões com equipes completas em cada unidade para todos os tipos de atendimento, de 07h às 16h. Confira abaixo como quais unidades de saúde funcionarão no período de carnaval:

Farmácias municipais

Já nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro estarão abertas as farmácias das UBSs Luxemburgo e Nossa Senhora das Graças.

UPA 24 Horas

Em relação à UPA 24 Horas, a unidade estará realizando testes e atendimentos para pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya (arboviroses). Segundo Dr. Marcelo Fernandes, as unidades de saúde que encaminharem pacientes para coleta na UPA deverão atentar-se para o protocolo específico.

"Os pacientes não passarão pela triagem da UPA. Ao chegar à UPA, o paciente deverá procurar a portaria exclusiva para coletas de arboviroses. Para a coleta de PCR e sorologia, será obrigatória a apresentação da ficha de notificação, além do pedido médico. Este fluxo funcionará durante o horário de abertura das ESFs e CSs, de 07h às 16h", explica o secretário.

Da Redação com Ascom - Prefeitura de Sete Lagoas