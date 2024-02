Duas receitas de suco energizante para você encarar o último dia de Carnaval

Terça-feira costuma ser, pelo menos "no calendário", o último dia de Carnaval (porque sabemos que muita gente ainda vai aproveitar mais um pouquinho). E nessa época de festa, calor e multidões nada melhor que algumas dicas para recuperar as energias e seguir curtindo, certo?

A seguir, duas receitas de bons sucos energizantes para você continuar firme na reta final - ou do meio, como preferir - do Carnaval.

Fotos: Phuong Hoang Thuy, Couleur/Pixabay

Receita nº1

Ingredientes:

300 ml de água

1 cenoura picada

½ beterraba

1 pedaço de 2 cm de gengibre

1 colher de sopa de linhaça dourada

1 rodela pequena de abacaxi

Modo de preparo:

Para preparar a receita de suco, bata todos os ingredientes no liquidificador e adicione algumas pedras de gelo para deixar a bebida refrescante. Ao unir as propriedades do gengibre, o poder energizante do abacaxi, as fibras da cenoura e da beterraba e os benefícios da linhaça para o cérebro, é obtido uma mistura poderosa, rica em nutrientes, vitaminas e minerais.

Receita nº2

Ingredientes:

2 laranjas

1 cenoura pequena

1 pedaço de gengibre descascado (cerca de 2cm)

1 colher de sobremesa de guaraná em pó

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes, exceto a canela, no liquidificador, com gelo. Coloque em um copo, adicione a canela e mexa.

Benefícios: Este suco tem alto poder antioxidante e anti-inflamatório, o que é benéfico inclusive para atletas, ajudando a prevenir dores musculares e lesões além de contar com carboidratos de fácil digestão, que fornecem e repõe a energia.

Além disso, a canela e o gengibre aceleram o metabolismo, contribuindo para quem deseja perder peso. A bebida também aumenta a circulação sanguínea, favorecendo a chegada de nutrientes para o músculo e dando mais disposição. Pode ser consumido antes ou depois de exercícios físicos.

Da Redação

Fonte: Governo de São Paulo