Treinar ajuda a curar a ressaca? Especialista responde

A ressaca é a inimiga número 1 de quem curte o Carnaval. Para combatê-la, muitos apostam no exercício físico. Mas será que isso funciona?

Foto: Reprodução/ Internet

O personal trainer Caio Signoretti explica que o exercício pode ajudar, mas não é a solução mágica. "Ele aumenta a circulação sanguínea e faz o corpo transpirar, eliminando toxinas", diz. Além disso, a atividade física pode estimular o metabolismo, ajudando a processar o álcool.

No entanto, Signoretti alerta que o mais importante é descansar e se hidratar. "A ressaca é causada pela desidratação e má qualidade do sono", explica. Se você decidir treinar, vá com calma e se alimente bem.

Detox para ajudar na recuperação

Um suco detox pode ser um aliado na recuperação da ressaca. A combinação de gengibre, hortelã e limão é rica em vitaminas e minerais que ajudam a hidratar o corpo e eliminar as toxinas do álcool.

Receita:

Suco de 2 limões

2 rodelas de gengibre

Folhas de hortelã

Gelo

Mel a gosto

Bata tudo no liquidificador e sirva em seguida.

Da redação com Por Dentro de Tudo